Rodrigo Albagli entra a la propiedad de legaltech AdmiralONE

El foco de AdmiralONE está en digitalizar procesos críticos, desde prevención de lavado de activos hasta protección de datos, generando evidencia trazable para directorios y reguladores.

Hace unas semanas fue Carey con su ingreso a la propiedad de Magnar. Ahora, el movimiento se repite en otro de los grandes estudios de la plaza: Albagli Zaliasnik (az) cruzó la frontera hacia el software. Su managing partner y fundador, Rodrigo Albagli, compró un porcentaje de AdmiralONE -legaltech chilena especializada en la automatización de sistemas de gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC)- y se incorporó como socio estratégico y miembro del directorio. Con este movimiento, az se convierte en la primera firma legal chilena en generar esta vinculación con una plataforma GRC especializada en compliance.

La operación, explica la firma, busca escalar una plataforma diseñada para grandes corporaciones en sectores altamente regulados. El foco de AdmiralONE -que fue reconocida como “Rising Legal Tech of the Year” en San Francisco- está en digitalizar procesos críticos, desde prevención de lavado de activos hasta protección de datos, generando evidencia trazable para directorios y reguladores.

Con operaciones en Chile y planes inmediatos en Colombia y Perú, la entrada de Albagli apunta a consolidar un modelo regional. “Latinoamérica necesita pasar del compliance declarativo al ejecutable. Eso solo se logra con infraestructura tecnológica robusta”, señala el abogado.