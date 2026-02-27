Click acá para ir directamente al contenido
Rodrigo Albagli entra a la propiedad de legaltech AdmiralONE

El foco de AdmiralONE está en digitalizar procesos críticos, desde prevención de lavado de activos hasta protección de datos, generando evidencia trazable para directorios y reguladores.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 27 de febrero de 2026 a las 17:34 hrs.

