Inflación camino a la meta, incertidumbre y más actividad: la visión de los bancos centrales del mundo para 2026
Tras un año 2025 sacudido por los aranceles aduaneros impuestos por parte de Estados Unidos a las importaciones de las naciones del mundo, las autoridades económicas alrededor del planeta, y sus respectivos bancos centrales, han tenido que hacer frente a una nueva incertidumbre geopolítica y las mismas tensiones comerciales. Todo condimentado por amenazas bélicas.
Pese a lo anterior, en las zonas más relevantes para la marcha del crecimiento internacional durante los últimos meses ha habido una mejora en las proyecciones para sus economías locales, con correcciones al alza para el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) y a la baja en el caso de la inflación.
De hecho, los recortes de tasas de interés han sido parte del escenario en un contexto en que se espera que los precios de los bienes locales alcancen en menor tiempo de lo esperado la meta oficial de los entes rectores. A la luz de estas flexibilizaciones, las autoridades monetarias se preparan para tener un 2026 con menos disminuciones del tipo rector.
BCE con la mirada en el precio de los servicios
La presidenta del BCE, Christine Lagarde.
A lo largo del año que termina, el Banco Central Europeo (BCE) sumó cuatro recortes consecutivos de la tasa de interés durante la primera mitad del año, lo que se tradujo en 100 puntos base para llevarla hasta el 2%.
En su última reunión del pasado 18 de diciembre, si bien el organismo presidido por Christine Lagarde no hizo movimientos, mejoró sus proyecciones para la economía de la eurozona.
El crecimiento se revisó al alza desde las previsiones de septiembre impulsado por la demanda interna y anticipó para 2026 una expansión del PIB de 1,2% -tras cerrar este año en 1,4%-, lo que sería seguido por un 1,4% en 2027 y 2028.
En el caso de la inflación, el BCE espera que descienda desde una media de 2,1% en 2025 a 1,9% el próximo año, luego a 1,8% en 2027 y aterrice en 2% al siguiente, alcanzando la meta oficial.
No obstante, estos ajustes significan un aumento respecto de las estimaciones anteriores como consecuencia de la expectativa de una moderación de los precios del sector de los servicios a un ritmo más lento.
Fed al compás del esperado cambio en la presidencia
El presidente de la Fed, Jerome Powell.
En un año marcado por las presiones y dichos en su contra por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jerome Powell ha dirigido una Reserva Federal aún restrictiva y que solo bajó 75 puntos base en las últimas tres reuniones del año.
De hecho, para 2026 el banco central prevé un solo recorte, en un contexto en el cual en su reunión de diciembre mejoró sus perspectivas para la economía estadounidense desde una expansión del PIB de 1,8% a 2,3% para el ejercicio. En tanto, para el largo plazo, la Fed proyecta un crecimiento de equilibrio en 1,8%.
En el mercado laboral, el ente rector observa una tasa de desempleo que cae de forma gradual desde el actual 4,6% a 4,4% en 2026, y 4,2% en 2027 y 2028. Mientras que para la inflación la mediana para el próximo año es de 2,4% y de 2,1% y 2,0%, respectivamente.
Mientras que en agosto fue nombrado Stephen Miran como miembro del Comité Federal de Mercado Abierto, se espera que Trump nombre al reemplazo del presidente de la Jed, Jerome Powell, quien culmina su período en mayo de 2026.
En Brasil ven un escenario que “exige cautela”
El presidente del banco central de Brasil, Gabriel Galípolo.
El banco central de Brasil cerró 2025 con un tono restrictivo al mantener su tasa en 15%, después de tres alzas en la primera mitad del año.
Sin embargo, sus minutas de la semana pasada sugieren que un recorte de la tasa de interés en enero aún está en juego.
En su informe, el Comité de Política Monetaria advirtió que el entorno mundial sigue siendo incierto debido a la política económica y las perspectivas económicas de EEUU, lo que altera las condiciones financieras mundiales. “Este escenario exige cautela por parte de las economías de mercados emergentes, en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes”, indicaron.
En el plano local ve una actividad que continúa mostrando una trayectoria de moderación, mientras que el mercado laboral muestra resiliencia.
Así, para el crecimiento, se estima que pase desde un 2,3% en 2025 a 1,6% para el próximo año. Mientras que para la inflación, se espera que pase desde el 4,4% del cuarto trimestre de este año a 3,5% en 2026, y a 3,2% para el segundo trimestre de 2027.
Japón atento a los efectos de la tensión comercial
El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda.
La semana pasada el Banco de Japón (BoJ) realizó su última reunión del año, en la cual aumentó las tasas de interés en 25 puntos, la misma dosis que había aplicado en enero. Con esto, la tasa alcanzó 0,50%, un nivel no visto en tres décadas.
Y la decisión se dio luego de que en octubre presentaran sus proyecciones económicas, en las cuales señalaron que el país asiático tendrá un crecimiento modesto entre el 0,6% y 0,8% en 2026, debido a una desaceleración de las economías extranjeras y una disminución de los beneficios empresariales nacionales.
En cuanto a la inflación, se espera que durante la primera mitad de 2026 se desacelere hasta alcanzar su meta oficial de 2%, impulsado por la disminución de los efectos del aumento de los precios de los alimentos, como los del arroz. No obstante, los precios subyacentes tendrán una baja más lenta.
Entre los riesgos, el BoJ indicó que “sigue habiendo una gran incertidumbre sobre cómo reaccionarán la actividad económica y los precios en el extranjero ante las políticas comerciales y de otro tipo de cada jurisdicción”.
Banco Popular de China con el foco en el crecimiento
El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng.
El pasado lunes, el Banco Popular de China dejó sin cambios las tasas de interés preferenciales de préstamos de referencia por séptimo mes consecutivo en diciembre. En virtud de esta decisión, se mantuvo en 3% y el interés a cinco años en 3,5%.
En su informe de política monetaria del tercer trimestre, publicado durante noviembre, el banco central del gigante asiático indicó que “los principales indicadores económicos se mantuvieron en general estables, demostrando una sólida resiliencia y vitalidad” y que el PIB se expandió a un ritmo aunal de 5,2 % anual en los tres primeros trimestres de 2025.
Mientras tanto, la inflación llegó a 0,7% anual durante noviembre.
No obstante, en la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada en Beijing este mes, las autoridades chinas se comprometieron a mantener una política fiscal “proactiva” en 2026, para estimar el consumo y la inversión para un “alto” crecimiento económico.
Con todo, se espera que la economía crezca 5%.
En Chile, todos los ojos esperan el retorno a meta de inflación
La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa.
En su última reunión, el Banco Central de Chile volvió a reducir la tasa de interés en 25 puntos base, dejándola en 4,5%, su nivel más bajo desde diciembre de 2021, cuando se encontraba en 4%.
Además, en su Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre revisó al alza las expectativas de crecimiento para 2026, previendo una expansión del Producto Interno Bruto entre 2% y 3%, más alto que el de 1,75%-2,75% proyectado en septiembre.
Para los precios también se mejoró la perspectiva: la inflación llegaría al objetivo de 3% en el primer trimestre de 2026, mientras que hace tres meses se pensaba en el tercero. Para el indicador sin volátiles, el retorno al 3% la autoridad lo ve hacia mediados del próximo año.
No obstante, en el IPoM advirtieron que los riesgos del panorama internacional continúan siendo elevados, ya que persisten las tensiones geopolíticas, más allá de que algunas se han atenuado.
Dado este cuadro, en el mercado los cálculos consideran que el ente emisor ya estaría cerca del término del ciclo de bajas de tasas y, en el mejor de los casos, quizás solo quede una el próximo año.
