Inflación camino a la meta, incertidumbre y más actividad: la visión de los bancos centrales del mundo para 2026

Tras un año 2025 sacudido por los aranceles aduaneros impuestos por parte de Estados Unidos a las importaciones de las naciones del mundo, las autoridades económicas alrededor del planeta, y sus respectivos bancos centrales, han tenido que hacer frente a una nueva incertidumbre geopolítica y las mismas tensiones comerciales. Todo condimentado por amenazas bélicas.

Pese a lo anterior, en las zonas más relevantes para la marcha del crecimiento internacional durante los últimos meses ha habido una mejora en las proyecciones para sus economías locales, con correcciones al alza para el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) y a la baja en el caso de la inflación.

De hecho, los recortes de tasas de interés han sido parte del escenario en un contexto en que se espera que los precios de los bienes locales alcancen en menor tiempo de lo esperado la meta oficial de los entes rectores. A la luz de estas flexibilizaciones, las autoridades monetarias se preparan para tener un 2026 con menos disminuciones del tipo rector.

BCE con la mirada en el precio de los servicios

La presidenta del BCE, Christine Lagarde.