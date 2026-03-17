Quiroz valora millonario proyecto de inversión anunciado por BHP y envía mensaje a funcionarios públicos que decidirán sobre su aprobación en el sistema de permisos

El titular de Hacienda se comprometió a dar seguridades “respecto a las reglas del juego futuras y agilizar los permisos, siempre respetando las normas ambientales lejanas a la ideología”.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el anunció de una millonaria inversión por más de US$ 5.000 millones por parte de la minera BHP en Antofagasta, afirmando que se trata de “una excelente noticia para nuestra economía”, porque “el crecimiento requiere inversión, la que no nace por decreto”.

Quiroz, que se conectó telemáticamente con la zona norte donde se anunció la futura inversión, señaló que “cuando hablamos de inversiones en Chile, tenemos que tener siempre presente que competimos con otras jurisdicciones”.

Destacó que en el programa que ha impulsado el Presidente José Antonio Kast “este concepto es fundamental, entendemos que las inversiones ocurren, porque los entornos económicos que uno construye son favorables y por eso nos hemos propuesto mejorar el entorno económico de Chile como destino inversiones, dar seguridades respecto a las reglas del juego futura, agilizar los permisos, siempre respetando las normas ambientales, pero haciendo que el sistema funcione de modo mucho más funcional, lejano la política y lejano a la ideología”.

{{_txt_titular}} {{if(subtitulo!='')}} {{subtitulo}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}}{{/if}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}} {{/if}}

Al entrar en el detalle de la industria minera, el titular de Hacienda indicó que “la riqueza minera se siembra y se siembra por medio de exploraciones que son costosas y riesgosas. Nosotros entendemos eso avatares, celebramos esta decisión de BHP y les prometemos que, con reglas claras, con certeza, con tratamiento ágil no discriminatorio, respetuoso del medio ambiente, pero funcional, esta inversión fluidamente y más temprano de lo que normalmente ha ocurrido en las inversiones, la veremos ya estar en operaciones”.

Y envió un mensaje especial. “Quiero decirles a los funcionarios públicos, personas de Gobierno, que van a tener que ver con esta evaluación de esta inversión, que actúen profesionalmente, con diligencia, con respeto a las normas, pero siempre teniendo en cuenta que están para servir y en eso consiste nuestra tarea. Les deseo la mejor de la suerte en el proyecto que comienza”, concluyó.