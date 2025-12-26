Click acá para ir directamente al contenido
El millonario negocio que está a punto de cerrar Nicolás Weinstein en Chicago

En 2020 Nicolás Weinstein cofundó la firma Respark Residential, un fondo radicado en Fort Lauderdale, Florida, que invierte en activos de real estate en la zona del Sunbelt de Estados Unidos, en estados como Texas.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 26 de diciembre de 2025 a las 14:44 hrs.

