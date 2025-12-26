El millonario negocio que está a punto de cerrar Nicolás Weinstein en Chicago
En 2020 Nicolás Weinstein cofundó la firma Respark Residential, un fondo radicado en Fort Lauderdale, Florida, que invierte en activos de real estate en la zona del Sunbelt de Estados Unidos, en estados como Texas.
Un vuelo propio en el mundo de los negocios es el que está desarrollando en EEUU Nicolás Weinstein, uno de los cuatro hijos del empresario Alejandro Weinstein.
Y hace unos días se hizo público en varios medios de ese país que Respark, en alianza con la firma LaTerra Development, va tras la compra de siete activos en Chicago, de propiedad de Apartment Investment and Management Co., más conocida como Aimco.
Se trata de 1.495 unidades inmobiliarias multifamily, en una transacción por US$ 455 millones, que debería cerrarse el primer trimestre de 2026. Incluye una combinación de edificios de gran altura, edificios de mediana altura y casas de estilo con jardín y también adosadas. Según varios medios locales -que reportaron esta compra como una de las grandes transacciones del año en Chicago, por su tamaño-, con esta adquisición, Respark y sus filiales gestionarán más de US$ 1.500 millones en activos.
Ingeniero comercial de la UAI, con estudios en Harvard y MBA de Kellogg School of Management y radicado hace años en Estados Unidos, Nicolás Weinstein está a cargo además del área real estate de su familia, participa en diversos directorios y en el pasado fue gerente general de CFR Chile.
