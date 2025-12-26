Movimientos, ascensos y renuncias: la bitácora de quienes salieron de escena este año

Cambios a la cabeza de algunos de los principales grupos económicos, el fin de ciclo de gerentes generales emblemáticos, el ascenso y salida de ejecutivos y el cese de ministros en medio de crisis, marcaron la agenda con 20 movimientos destacados en 2025.

El fin de la era de Luis Enrique Yarur en Bci

Luego de 33 años en la presidencia de Bci, Luis Enrique Yarur Rey concretó su salida de ese cargo en la junta de abril pasado en medio de la expectación de la industria y la ovación de colaboradores, directores y ejecutivos, concretando así la decisión anunciada a fines de 2024. La instancia fue encabezada por primera vez por el sucesor Ignacio Yarur Arrasate, cumpliendo el plan de sucesión para dar paso a una cuarta generación familiar en la institución fundada por Juan Yarur Lolas.

El hito llevó a la industria a hacer una revisión de las tres décadas en las que la figura más emblemática del banco dirigió a la institución por momentos complejos como los efectos en Chile de las crisis asiática y subprime, así como el estallido social y la pandemia. En efecto, desde 1994 , Bci aumentó su utilidad en 58 veces, sus activos en 66 veces, las colocaciones se multiplicaron por 73 y el patrimonio por 99. Además, Yarur puso en marcha sus grandes apuestas: la transformación digital de Bci y el ingreso al mercado estadounidense a través de la compra del Citi National Bank of Florida en 2015, Totalbank en 2018 y el Executive National Bank en 2020.

Los 20 años de Alejandro Bezanilla en Habitat

La industria de las AFP verá partir a uno de sus ejecutivos más emblemáticos. Con dos décadas en AFP Habitat, y siete años al frente de la gerencia general, Alejandro Bezanilla dejará el cargo este 31 de diciembre, en el cual será sucedido por Max Sichel.

Tras una carrera interna en la cual se desempeñó como gerente de inversiones por aproximadamente 10 años, donde hizo dupla con Cristián Rodríguez, luego en el máximo puesto ejecutivo de Habitat enfrentó desafíos como los polémicos retiros de fondos de pensiones; la incorporación de la PGU como parte del sistema previsional y el desarrollo de la industria en ámbitos como las inversiones en activos alternativos.

En el último tiempo, la fuerte discusión sobre la reforma de pensiones y la primera etapa de su puesta en marcha tras la aprobación en el Congreso a inicios de este año, concentraron sus intervenciones públicas como un vocero relevante de la industria, dentro de su activa participación en el directorio de la Asociación de AFP.

A contar de enero, Bezanilla permanecerá como director de AFP Colfondos –administradora en Colombia que pertenece a Habitat- y seguirá relacionado a ese grupo.

Juan Luis Correa y los cambios en LarrainVial

Un antes y un después se anunció hace dos meses en la cúpula de LarrainVial. Mientras Fernando Larraín Cruzat, uno de los principales socios dejará esa posición y todas las labores ejecutivas tras casi cuatro décadas de actividad para centrarse en su desempeño como presidente del directorio de la matriz, otros altos personeros también pondrán fin a esa etapa profesional a contar del 2 de enero de 2026.

Ese es el caso de Juan Luis Correa, socio y gerente general de LarrainVial Spa, quien se retirará de las funciones ejecutivas del día a día de la compañía, para pasar a mantener su posición actual en directorios de filiales de ese grupo. A contar de la próxima semana, su sucesor será Andrés Trivelli, hasta ahora gerente general de la corredora de bolsa, rol al que llegó en noviembre de 2014.

Dentro del mismo proceso establecido por los acuerdos societarios sobre edad de retiro a los 65 años, el director de estudios, Leonardo Suárez, también dejará su calidad de socio en la misma fecha y continuará desempeñando funciones de asesor.

El trienio de Román Blanco en Santander Chile

El 1 de julio de este año llegó a su fin el periodo -de casi tres años- del español Román Blanco como CEO y country head, de Banco Santander Chile. Un paso informado seis meses antes por la entidad financiera en el marco de cambios en la administración de sus filiales como la simplificación de su estructura de divisiones regionales.

Santander destacó que durante la gestión de Blanco se logró un ROE (retorno sobre capital) de 26% durante el cuarto trimestre de 2024 y una utilidad de $ 865 mil millones ese año, junto a objetivos como el crecimiento de Getnet y Santander Consumer Finance, el lanzamiento de la Cuenta Más Lucas y Más Lucas Joven y la implementación del sistema tecnológico en la nube Gravity. Un balance que contrastó con el duro momento financiero que enfrentaba Banco Santander Chile a su llegada como CEO en agosto de 2022, año en el cual la acción sufrió una baja de 20%. En reemplazo de Blanco asumió Andrés Trautmann, ejecutivo de vasta trayectoria en Grupo Santander.

Christian Unger, un histórico de Consorcio, cerró un ciclo

Luego de una trayectoria de 36 años en Grupo Consorcio, Christian Unger dejará la gerencia general de las compañías de seguros de ese conglomerado a partir del próximo 31 de diciembre.

Con ocho años al frente de la gestión de Consorcio Seguros de Vida, CN Life y Consorcio Seguros Generales, Unger seguirá vinculado a la compañía como asesor de los respectivos directorios y como director de La Positiva Vida en Perú.

A contar de la próxima semana, el histórico ejecutivo será reemplazado a contar de este 1 de enero por el actual gerente de finanzas del Grupo Consorcio, Renato Sepúlveda, quien se ha desempeñado por más de dos décadas en distintos cargos en el área de inversiones de esa compañía.

La cuenta regresiva de la trayectoria estelar de Fernando de Peña en Mallplaza

Cerrando una historia de 35 años liderando el desarrollo de un referente de la industria de centros comerciales en Chile y la empresa de mayor valor bursátil de este rubro en Sudamérica con una capitalización de US$ 5.100 millones, Fernando de Peña dejará la gerencia general de Mallplaza este 31 de diciembre.

Bajo su gestión, la compañía pasó de abrir el primer centro comercial en Chile enfocado a la clase media –el Mallplaza Vespucio en la comuna de La Florida- a protagonizar un rápido crecimiento en el país, donde hoy cuenta con 17 centros comerciales, y luego en Perú y Colombia –donde opera 15 y 5 proyectos, respectivamente- que lo consolida como el operador más grande de la Región Andina con una superficie arrendable de 2,3 millones m² en 2025.

Desde esa trayectoria, que le valió ser el único ejecutivo latinoamericano que integra el Comité Asesor del International Council of Shopping Centers, en el mercado muchos están atentos a sus próximos pasos tras el anuncio de su renuncia en agosto, al punto que ha trascendido que accionistas de Falabella estarían considerando nominar a Fernando de Peña al directorio de esa compañía e, incluso, con la perspectiva de proponerlo como presidente en abril próximo.

El nuevo desafío de Luis Felipe Gazitúa en Bicecorp tras su etapa en Empresas CMPC

Protagonista indiscutido en los movimientos en las cúpulas de grandes empresas del país en este año es Luis Felipe Gazitúa. Tras nueve años en la presidencia de Empresas CMPC, el ingeniero comercial renunció en abril pasado a su cargo a la cabeza de la compañía forestal controlada por la familia Matte, posición que ahora ocupa Bernardo Larraín Matte. Pero el papel de Gazitúa como directivo clave de ese grupo estuvo lejos de terminar, ya que al mes siguiente asumió la presidencia de Bicecorp, el holding financiero de ese conglomerado empresarial. En esa posición reemplazó a Bernardo Matte Larraín quien pasó a encabezar la sociedad Forestal O’Higgins, matriz aguas arriba de los negocios familiares, en tanto permanece en el directorio de Bicecorp.

Luego de ese tránsito, Gazitúa se convirtió en un actor clave en el proceso de fusión entre Bicecorp y Grupo Security, operación que tras su legalización en septiembre pasado concretó un nuevo holding que suma activos por US$ 37 mil millones y más 2,4 millones de clientes, y cuyo banco ocupará la sexta posición de mercado con un 8,7% de las colocaciones comerciales y 6,2% de los créditos totales.

El adiós de Roberto Muñoz a Telefónica Chile en medio del proceso de venta

Por su doble condición de CEO desde el año 2000 y presidente a contar de 2018 de Telefónica Chile, la renuncia de Roberto Muñoz informada el 28 de mayo pasado no solo marcó la salida de uno de los ejecutivos clave de la industria, sino además se constituyó en un hecho relevante en medio del proceso de venta de la unidad chilena del grupo hispano.

En efecto, la decisión del ingeniero civil industrial de dejar la compañía tras 25 años para “asumir nuevos retos profesionales” tuvo lugar en medio de profundos cambios dirigidos por la administración que encabeza el CEO de Telefónica, Marc Murtra y que apunta a un retiro general de América Latina para concentrar sus operaciones en Europa. Un propósito que en el caso de Chile se mantiene en suspenso luego de que la vía de la adquisición de los activos por parte de los grandes operadores del sector quedó en punto muerto tras el fin de la alianza entre Entel y Claro, y mientras habría cobrado fuerza dos nuevas propuestas que involucran a operadores internacionales hasta ahora poco conocidos en el país, como las firmas Beyond ONE (con sede en Emiratos Árabes Unidos) y Paradise Mobile, con base en Bermudas.

La culminación de la larga carrera de Ángel Mafucci en Empresas Lipigas

Una serie de anuncios remecieron la primera línea ejecutiva de Empresas Lipigas (LipiAndes) a fines de septiembre. Tras 18 años en el cargo, Ángel Mafucci presentó su renuncia a la gerencia general de la matriz -que agrupa a las empresas Lipigas y EVOL en Chile, Limagas GLP, Limagas Natural y EVA en Perú; Grupo Chilco en Colombia, además de operaciones en Ecuador- salida que se hará efectiva a partir del 31 de enero de 2026, momento en el cual será reemplazado por Alberto Orlandi Arrate, actual gerente del Negocio de Gas en Chile (Lipigas), quien a su vez será sucedido por Morris Pessó.

Esta renovación concluyó la trayectoria de más de 40 años de Mafucci -clave en la internacionalización de la firma- concretando así el proceso de sucesión diseñado por la compañía para hacer frente al escenario de transformación de la industria energética regional y su consolidación como actor relevante en el mercado latinoamericano.

El balance y ascenso de Roseline Corinthien en Engie

Con casi tres años a la cabeza de Engie Energía Chile, Rosaline Corinthien presentó su renuncia al cargo de gerenta general, donde marcó un hito al convertirse en la primera mujer en dicha posición a nivel en la industria eléctrica. Y la causa de este movimiento que se concretó en mayo pasado fue nada menos que un ascenso, ya que la ejecutiva gala pasará a ocupar el rol de Directora General de Transmisión y Distribución de Energía del grupo a escala global.

En su labor en la filial en Chile, destacó el impulso de Corinthien al avance del plan de descarbonización de la matriz de Engie, proceso que se encuentra en las etapas finales de implementación.

El directorio de la compañía designó en su reemplazo a Juan Villavicencio, quien hasta ese momento ocupaba el cargo de director general de Energías Renovables y Sistemas de Almacenamiento (BESS) de esa empresa.

Los nuevos retos de Giuseppe Turchiarelli tras el complejo escenario para Enel Chile

A un año y tres meses de su arribo como CEO de Enel Chile, Giuseppe Turchiarelli dejó la gerencia general de Enel Chile en julio pasado. Y su nuevo desafío fue asumir nuevas funciones dentro del grupo asumiendo el mismo cargo en Enel Américas, luego de que Aurelio Bustilho presentó su renuncia por razones personales. Pese a su corto periodo como gerente general de Enel Chile –donde impulsó la descarbonización de la matriz con la entrada en operación de los primeros proyectos de baterías- Turchiarelli debió asumir los embates de la extensa interrupción del suministro de sus clientes por el temporal ocurrido el 1 y 2 de agosto de 2024, y la defensa ante el inicio de un proceso de posible caducidad de la concesión de Enel Distribución por el incumplimiento de los plazos legales para la reposición del suministro eléctrico.

En reemplazo de Turchiarelli asumió Gianluca Palumbo, quien se desempeñaba como gerente global de Construcción, Operación y Mantenimiento de Enel Grids.

La partida de Mario Marcel y los juicios a su legado

A tres años y medio de asumir como titular de Hacienda del Gobierno de Gabriel Boric –del cual se transformó en una figura clave- Mario Marcel presentó su inesperada renuncia a la cartera el 21 de agosto argumentado razones personales.

Desde ese momento, el balance de su gestión y legado es una tarea en desarrollo. En el campo macroeconómico, las últimas cifras constatan aires más positivos con un IPoM de diciembre que estima una expansión del PIB de 2,4% este año y consideró la posibilidad de que el país crezca un 3% en 2026. Desde estas cifras, los partidarios de la administración Marcel refuerzan su diagnóstico de que logró estabilizar la economía tras la pandemia, a lo que suman hitos como la aprobación de la reforma de pensiones tras varios intentos fallidos en administraciones anteriores, y su rol en la aprobación del TPP11 y en evitar nuevos retiros de fondos de pensiones.

Pero el juicio al legado de Marcel es mixto. Enfrentó reveses como el fracaso de la reforma tributaria, mientras sus críticos cuestionan la pérdida de dinamismo de la economía y el persistente desempleo. En materia fiscal, se apunta especialmente a la magnitud del déficit estructural y su diferencia con la meta prevista, desvíos que se hicieron especialmente evidentes en 2024-2025, y seguirán repercutiendo más allá del actual Gobierno.

El particular estilo de Stephany Griffit-Jones

Una reunión de la plana mayor del Banco Central con el Presidente electo José Antonio Kast y la presentación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre en la UAI realizadas este lunes, fueron las últimas actividades oficiales de Stephany Griffith-Jones como consejera del ente emisor, cargo que desempeñó por tres años y nueve meses.

En sus últimas declaraciones en el cargo, a partir de las últimas cifras del IPoM, la vicepresidenta del Banco Central realizó un análisis positivo, reconociendo que si bien existian “algunas preocupaciones en septiembre, pero esas se fueron disipando”, y subrayó que “hay unas proyecciones bastante más positivas para el crecimiento” reflejadas en tendencias como un fuerte aumento de la inversión. Así, consideró que "estamos en un momento de potenciar un mayor crecimiento”.

El tono de Griffith-Jones al momento de la despedida estuvo lejos de las salidas de libreto que marcaron su paso por el Banco Central y que generaron más de una polémica al alejarse del perfil más conservador del resto de los miembros del Consejo.

La abrupta salida de Diego Pardow

La revelación de un “error metodológico” que derivó en cobros en exceso en las cuentas de electricidad y la dura reacción desde la oposición al propio oficialismo costó en cuestión de pocos días la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, este 16 de octubre. Si bien no se trató de una equivocación directamente suya, sino que radicó en los cálculos de la Comisión Nacional de Energía (que consideró dos veces el IPC en la metodología), el nivel de cuestionamientos –en pleno periodo electoral- exigió el Gobierno asumir la responsabilidad política al secretario de Estado, a quien unía una estrecha amistad con el Presidente Boric.

Pero el propósito de La Moneda de dar vuelta la página, el episodio que tuvo lugar en el segmento de las generadoras eléctricas se estrelló a los pocos días con un caso similar con el área de las transmisoras, específicamente con Transelec, que fue dado a conocer por el nuevo biministro Álvaro García.

Pero Pardow estuvo lejos de dejar atrás la polémica. En las semanas siguientes enfrentó una acusación constitucional centrada en su responsabilidad en los errores en las tarifas eléctricas y en gestión por falta de transparencia y reacción tardía. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados, finalmente la acusación fue rechazada por el Senado en noviembre.

Las tres décadas de Eduardo Mizón en Sodimac Chile

Un verdadero cambio de era a nivel gerencial registró Sodimac Chile, la emblemática empresa de mejoramiento del hogar del grupo Falabella. Luego de una carrera de más de tres décadas en la firma y 20 años en la gerencia general, Eduardo Mizón presentó su renuncia este 28 de octubre. Y una nueva etapa se iniciará a partir del 1 de enero de 2026 con la asunción del nuevo gerente general Sebastián Simonetti, hasta ahora gerente general de Tottus Chile, que ahora será liderada en el país por el brasilero Renato Giarola.

El cese de Andrés Music tras la tragedia de El Teniente

La tragedia desatada por un estallido de rocas y derrumbe en la mina El Teniente que causó la muerte de seis mineros, conmovió al país este 31 de julio y cobró su precio en la alta plana gerencial de la principal unidad productiva de Codelco: 10 días después se anunció la salida del gerente general de esa División Andrés Music, luego de una trayectoria de 15 años en la empresa, donde fue reemplazado por Claudio Sougarret.

El paso al costado de Martín Vaca en WOM a la salida del Capítulo 11

Un periodo de sólo un año, pero crucial en el manejo de la empresa mientras avanzaba su compleja reestructuración bajo el Capítulo 11 ante el Tribunal de Delaware, cumplió el CEO de WOM Martín Vaca Narvaja hasta marzo pasado. Un retiro que coincidió con el término del proceso de la firma de telecomunicaciones en EEUU y con el retorno de Chris Bannister, el emblemático "Tío WOM", esta vez acompañado de Mauricio Ramos como presidente del directorio.

Mauricio Varela culminó el ciclo en Socovesa tras la crisis inmobiliaria

Desde la gerencia general de Socovesa, Mauricio Varela enfrentó la dura crisis que afecta al sector inmobiliario desde 2020 y que tuvo un especial impacto en esa compañía en 2023, con pérdidas anuales por más de $ 20.000 millones y una deuda financiera de UF 19 millones.

Y tras "haber sorteado razonablemente bien la etapa más difícil" de ese escenario, la empresa ligada a la familia Gras anunció en mayo pasado el fin del ciclo de su principal ejecutivo en los últimos 15 años, en cuyo reemplazo asumió César Barros Soffia proveniente de la gerencia general de Paz Corp.

Raúl Bezanilla y el relevo familiar en la cúpula de Besalco

Un nuevo movimiento en la cúpula de Besalco concretaron en abril pasado los representantes de la familia Bezanilla, fundadores de esa compañía del sector construcción. Raúl Bezanilla dejó la presidencia del directorio, que ocupaba desde 2021, en favor de su hermano Paulo Bezanilla, quien dos meses antes puso fin a su labor en la gerencia general de la compañía tras 23 años, donde fue reemplazado por Guillermo García. En tanto, Raúl Bezanilla continuará ligado a Besalco formando parte de su mesa directiva.

Gonzalo Ceballos dejó atrás su etapa profesional en abc

Tras la fusión entre Empresas La Polar y AD Retail -matriz de las tiendas Abcdin- concretada en 2023, Gonzalo Ceballos –que inició su carrera en el segundo grupo hace 21 años hasta convertirse en su principal ejecutivo en 2019- emergió como uno de los protagonistas al instalarse como gerente general de abc, nacida de la integración entre ambas compañías.

Sin embargo, el 18 de julio pasado se informó que dejaba ese cargo por motivos personales, y su reemplazo por Santiago Mangiante, a esa fecha gerente de Administración y Finanzas de la firma.