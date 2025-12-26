Grupo farmacéutico europeo va tras empresa chilena de suplementos naturales

El objetivo de la compra responde a la búsqueda por el desarrollo y crecimiento de ambas compañías en Europa y Latinoamérica de manera estratégica.

Una nueva alianza estratégica se acaba de pactar dentro del mercado de la nutrición y los suplementos naturales. Se trata de una movida de parte del grupo farmacéutico europeo OLYOS (controlador de diversas marcas de productos de nutrición deportiva, suplementos, colágeno y oligoterapia) para tomar el control de un importante porcentaje de la empresa chilena de suplementos naturales premium, Newscience, líder actualmente en la producción de cápsulas de Omega 3, probióticos, vitamina C, entre otros.

La transacción -cuyo monto se mantiene bajo reserva- se estructuró y ejecutó en un plazo menor a seis meses. Desde el lado de OLYOS, la compañía originaria de Francia fue asesorada en materia financiera por la firma LarrainVial (esta es su tercera transacción en el negocio farmacéutico en el año) y Garrigues, desde la parte legal. Por el lado del vendedor, Newscience recibió asesorías legales y financieras de Grupo Vial Abogados y Fynsa.

El objetivo de la compra responde a la búsqueda por el desarrollo y crecimiento de ambas compañías en Europa y Latinoamérica de manera estratégica: con la transacción, los productos chilenos de Newscience llegarán a las góndolas de Francia, Italia, España y Portugal, a través de OYLOS; y, por el lado del grupo europeo, Newscience asumirá la operación comercial y distribución -en cuatro países de Latinoamérica- de una de las marcas de productos farmacéuticos más importantes de OLYOS, Drasanvi, actualmente dedicada a elaboración de suplementos alimenticios, deportivos y la cosmética natural.

“Esta alianza estratégica marca un paso importante en nuestra expansión en América Latina”, afirma Thierry Verne, CEO del grupo OLYOS.