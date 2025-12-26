Grupo farmacéutico europeo va tras empresa chilena de suplementos naturales
El objetivo de la compra responde a la búsqueda por el desarrollo y crecimiento de ambas compañías en Europa y Latinoamérica de manera estratégica.
Noticias destacadas
Una nueva alianza estratégica se acaba de pactar dentro del mercado de la nutrición y los suplementos naturales. Se trata de una movida de parte del grupo farmacéutico europeo OLYOS (controlador de diversas marcas de productos de nutrición deportiva, suplementos, colágeno y oligoterapia) para tomar el control de un importante porcentaje de la empresa chilena de suplementos naturales premium, Newscience, líder actualmente en la producción de cápsulas de Omega 3, probióticos, vitamina C, entre otros.
La transacción -cuyo monto se mantiene bajo reserva- se estructuró y ejecutó en un plazo menor a seis meses. Desde el lado de OLYOS, la compañía originaria de Francia fue asesorada en materia financiera por la firma LarrainVial (esta es su tercera transacción en el negocio farmacéutico en el año) y Garrigues, desde la parte legal. Por el lado del vendedor, Newscience recibió asesorías legales y financieras de Grupo Vial Abogados y Fynsa.
El objetivo de la compra responde a la búsqueda por el desarrollo y crecimiento de ambas compañías en Europa y Latinoamérica de manera estratégica: con la transacción, los productos chilenos de Newscience llegarán a las góndolas de Francia, Italia, España y Portugal, a través de OYLOS; y, por el lado del grupo europeo, Newscience asumirá la operación comercial y distribución -en cuatro países de Latinoamérica- de una de las marcas de productos farmacéuticos más importantes de OLYOS, Drasanvi, actualmente dedicada a elaboración de suplementos alimenticios, deportivos y la cosmética natural.
“Esta alianza estratégica marca un paso importante en nuestra expansión en América Latina”, afirma Thierry Verne, CEO del grupo OLYOS.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.
El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.
CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete