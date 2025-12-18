Strip centers, oficinas y bodegas: los activos que liderarán el apetito inmobiliario en 2026

Tras varios años marcados por la incertidumbre, la industria inmobiliaria comienza a dejar atrás uno de los períodos más complejos de su historia. La combinación de tasas elevadas, costos al alza y un mercado financiero restrictivo cambió el mapa para los inversionistas, obligándolos a replantear estrategias.

Si se observa el escenario previo a 2020, activos como el multifamily, la compra y venta de viviendas y las oficinas concentraban gran parte del interés del mercado. Eran, en ese entonces, los “inmuebles de oro”. Sin embargo, ese panorama se transformó de manera abrupta en los últimos años, dando paso a un proceso de ajuste que hoy, según coincidieron distintos expertos, comienza a estabilizarse.

Así, a pocos días de iniciar 2026, ya hay ciertas señales claras sobre cómo se moverá el sector durante los próximos meses y cuáles serán los activos que concentrarán el mayor atractivo para los inversionistas.

A juicio del vicepresidente de Colliers, Reinaldo Gleisner, el próximo ejercicio estará fuertemente influido por definiciones políticas y económicas clave. En ese contexto, el nuevo gobierno tendrá el desafío de implementar medidas simples, pero de impacto profundo, que permitan destrabar la inversión.

Las consultoras inmobiliarias han intensificado su participación en procesos de venta de activos industriales, logísticos y comerciales, operaciones que hoy avanzan en distintas etapas de cierre.

“La mejora en las expectativas económicas de las personas será el principal catalizador del consumo y de la demanda por vivienda”, planteó.

Con un escenario más auspicioso en el horizonte, Gleisner anticipó que el comercio liderará la inversión inmobiliaria durante 2026. El sector retail -en todos sus formatos- seguirá fortaleciendo su presencia tanto física como digital, impulsando con fuerza activos como los strip centers y los espacios comerciales de proximidad, estimó el analista inmobiliario.

Otro de los segmentos llamados a brillar es el de oficinas. Tras varios años de bajo dinamismo producto de la pandemia y el teletrabajo, el mercado “protagonizará un retorno agresivo”, proyectó el ejecutivo. A ello se suma un factor clave: la escasa construcción de proyectos en los últimos años ha generado una falta de superficie moderna y eficiente, lo que presionará la demanda por nuevos espacios en sectores como Nueva Las Condes, El Golf y El Bosque.

El bodegaje, en tanto, también se consolidará como uno de los activos estrella, dijo. El crecimiento económico proyectado reforzará las cadenas de suministro, manteniendo al sector industrial-logístico en el centro de las carteras de inversión.

“Será un año de reconquista para los activos tradicionales, en un entorno de mayor certeza jurídica y financiera”, resumió Gleisner.

El cambio de aguja

El gerente corporativo de Finanzas de GPS Property, Esteban Acevedo, coincidió con este diagnóstico y señaló que la tendencia que se perfila para 2026 responde a una combinación de factores estructurales y coyunturales.

“El alza sostenida de las tasas de interés, el encarecimiento del financiamiento y el aumento de los costos operacionales, especialmente de las contribuciones, impactaron directamente la rentabilidad esperada de varios activos”, explicó. Este escenario obligó a los inversionistas a recalibrar sus expectativas de riesgo y retorno, privilegiando la calidad por sobre el volumen.

A ello se suman los cambios acelerados por la pandemia en el uso de los espacios, que afectaron de manera dispar a los distintos segmentos y reforzaron la importancia de variables como la ubicación, la flexibilidad y la liquidez de los activos.

En ese contexto, Acevedo detalló que submercados como el comercial, logístico e industrial combinan hoy buena ocupación, estabilidad en los flujos y una oferta futura acotada, lo que los vuelve especialmente atractivos en un escenario de normalización gradual de las tasas.

Las transacciones que vienen

De cara a 2026, los expertos anticiparon un mayor dinamismo en ciertas operaciones inmobiliarias. Uno de los formatos que seguirá ganando protagonismo, indicó Acevedo, es el sale & leaseback, mediante el cual las empresas venden activos estratégicos para luego arrendarlos a largo plazo a inversionistas institucionales, liberando capital sin afectar su operación.

Según el ejecutivo, en GPS Property están participando activamente en procesos de este tipo, principalmente en activos industriales, logísticos y comerciales, que hoy se encuentran en distintas etapas de cierre.

“Esperamos que varias de estas operaciones se materialicen durante 2026, en línea con una mayor liquidez y con el renovado apetito del mercado institucional”, señaló.

Desde Grupo Casal, su gerente de Finanzas Corporativas, Alejandro Sáenz, comentó que la compañía ha avanzado en operaciones de venta de strip centers tanto en la Región Metropolitana como en otras zonas del país. A ello se suma el trabajo en la enajenación de centros industriales en distintos sectores de la capital y transacciones de edificios de oficinas, que posteriormente son arrendados al antiguo propietario.

Un ejemplo de este tipo de operaciones fue la venta de las oficinas de abc, transacción comandada por Grupo Casal, bajo una estructura similar.