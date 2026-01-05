Fondo de renta inmobiliaria de Sura prepara terreno para venta de 50% del Centro Industrial Chorrillos

Ubicado en la comuna de Lampa, se especializa en el procesamiento de cargas peligrosas y generales. El vehículo mantiene al recinto en su cartera desde 2021.

El sector inmobiliario comercial, especialmente en la subclase de activos industriales y logísticos, continúa dinamizando las transacciones de fondos de inversión.

Recientemente, Sura Asset Management anunció un importante paso para la venta de uno de los activos de su vehículo “Renta Inmobiliaria III”.

A través de un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la gestora reveló el viernes que el fondo llegó a un acuerdo de cierre de negocios “mediante el cual se han establecido los términos y condiciones principales para la enajenación de la totalidad de las acciones que la sociedad (Rentas SURA 5, filial del fondo) mantiene en Prologistika I SpA”.

En detalle, Prologistika I es la controladora del Centro Industrial Chorrillos (en la foto), complejo bodeguero ubicado en la comuna de Lampa, Santiago. A través de dicha sociedad, Renta Inmobiliaria III es dueño del 50% del recinto logístico.

El fondo sumó el activo a su cartera en 2021, de la mano del holding Grupo BIBA -ligado a Francisco Bascuñán, Armando Ide, Daniel Bossonney y Marcelo Aste-, que mantiene el resto de la propiedad.

La operación se mantiene sujeta a condiciones como la realización de un due diligence legal, financiero y tributario, entre otras, por lo que “la operación no se encuentra aún perfeccionada”, detalló Sura.

El activo

Inaugurado en 2017, Chorrillos se transformó en la primera incursión del Grupo BIBA -exSuKsa- en el negocio del bodegaje, con una inversión de US$ 65 millones.

El centro industrial se especializa en el almacenamiento de cargas peligrosas y generales. Posee autorización para almacenar sustancias inflamables -líquidos y sólidos- y elementos corrosivos.

El inmueble ya pasó por un proceso de venta -o de potencial asociación con un nuevo inversionista- durante 2023, ofrecido por la intermediaria GPS Property, de acuerdo con una presentación del activo fechada en junio de aquel año, a la que accedió DF.

Según el documento, el Centro Industrial Chorrillos mantiene una superficie arrendable de más de 80 mil metros cuadrados (m2), y poseería en construcción su tercera etapa, que añadiría más de 17 mil m2 para la renta.

El activo presentaba ingresos anuales de más de UF 190 mil, al cierre del primer semestre de 2023. Mientras que presentaría “oportunidad de upside de tarifas debido a la escasez de oferta de bodegas”.

DHL, Clorox y SC Johnson están entre los principales arrendatarios.

Bodegas y fondos

En los últimos años, el segmento industrial-logístico se ha situado en el centro de las carteras de inversión de fondos y grupos empresariales.

En julio del año pasado, la gestora GSI Capital -ligada a Moneda Patria (50%), Nicolás Noguera, Pedro Infante, Fernando Ovalle y Tomás Ovalle-, adquirió y posteriormente arrendó dos activos de bodegas en Pudahuel por más de 100 mil m2: el centro de distribución TW La Martina por UF 1,11 millones

(US$ 45,7 millones) y el Centro de Distribución El Valle, por UF 2 millones (US$ 82,3 millones) a SMU.

En tanto, el Grupo Angelini y el fondo “Link - Inmobiliario I” de Link Capital aumentaron su apuesta por Red Megacentro, empresa en la que ambos acrecentaron sus participaciones accionarias durante 2025.

Y a finales de noviembre pasado, Grupo Patio adquirió el 51% de Estructuras Marfil, compañía especializada en la instalación, venta y arriendo de galpones y bodegas modulares reutilizables en Chile, Perú, México y Colombia.