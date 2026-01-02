Nuevo proyecto habitacional en Av. Santa Teresa de Los Andes en Vitacura
Denominado Condominio Santa Teresa de Los Andes, la sociedad TREI Inmobiliaria lanzó un nuevo proyecto en Av. Raimundo Larraín 10.020, en la comuna de Vitacura.
La obra contempla la construcción y operación de 15 edificios de hasta cinco pisos, totalizando 120 viviendas y 360 estacionamientos vehiculares.
“El objetivo del proyecto es proveer nuevas soluciones habitacionales en la comuna de Vitacura, para satisfacer la demanda actual de viviendas en el sector”, explicó la Inmobiliaria Q14 Spa, en una consulta de pertinencia para que la autoridad defina si la obra debe o no ser sometida a evaluación ambiental.
La empresa detalló que la superficie a levantar será de 24.023 m2 aproximadamente, en un predio de 36.683 m2. La etapa constructiva del proyecto tendrá una duración de 31 meses.
“Se concluye que el proyecto Condominio Santa Teresa de Los Andes no debe ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, afirmó la inmobiliaria en su presentación al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
