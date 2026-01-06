CLC propone nuevo aumento de capital por hasta US$ 89,6 millones tras detectar inconsistencias financieras

El directorio citó a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 30 de enero, con el objetivo de someter a votación la capitalización de la compañía.

A cinco meses de que Clínica Las Condes (CLC) completara con éxito un aumento de capital destinado a ejecutar un nuevo plan de negocios, el recinto hospitalario ligado a EuroAmerica e Indisa se prepara para una segunda ronda de inyección de recursos. Sin embargo, esta vez el contexto es distinto.

Según informó la compañía a través de un hecho esencial, el directorio citó a una junta extraordinaria de accionistas para el próximo 30 de enero, con el objetivo de someter a votación un aumento de capital por hasta $ 80 mil millones (US$ 89,6 millones) -o por el monto que soberanamente defina la junta- mediante la emisión de acciones de pago, definiendo el número, valor de colocación, plazo y demás condiciones en la misma instancia.

Aunque el documento no explicita las razones detrás de la propuesta, la convocatoria se produce pocos días después de que la clínica recibiera los resultados de una auditoría forense encargada para revisar la existencia de “registros manuales contables inusuales e injustificados” correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024. La revisión abarcó tanto a la matriz como a sus filiales Servicios de Salud Integrados y Nueva SSI.

De acuerdo con los resultados de dicha auditoría, estos ajustes manuales irregulares tendrían un impacto de $ 34.634 millones, equivalentes a unos US$ 38,3 millones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Pero ese no fue el único hallazgo. En un comunicado de prensa, CLC reveló que detectó indicios de otras situaciones e inconsistencias contables adicionales, lo que llevó a la administración a encargar una segunda auditoría forense independiente. Según información preliminar, estas nuevas observaciones ascenderían a $ 38.158 millones, aproximadamente US$ 42,2 millones.

En conjunto, ambos hallazgos implicarían que la clínica deberá reexpresar sus estados financieros correspondientes a los ejercicios 2023 y 2024 por un monto total cercano a los $ 72.792 millones, equivalentes a unos US$ 80,5 millones. Una cifra que, no casualmente, se acerca al monto máximo que la administración propone levantar a través del nuevo aumento de capital.