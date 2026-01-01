Toesca confirma compra de Frontal Trust, pero se excluye edificio de Fundamenta en la operación
La transacción considera la adquisición del 100% de la administradora ligada a Andrés Echeverría, pero deja fuera del perímetro el proyecto inmobiliario Eco Plaza Egaña.
Toesca confirmó el acuerdo para adquirir el 100% de Frontal Trust Administradora General de Fondos (AGF), operación -anunciada por Diario Financiero- que le permitirá ingresar al top ten de las mayores gestoras del mercado local y posicionarse como la octava administradora por activos bajo gestión, de acuerdo con cifras de la industria.
Según informó la firma mediante un comunicado, Toesca Holding y Toesca Capital alcanzaron un acuerdo con los accionistas de Frontal Trust para la firma de una promesa de compraventa que contempla la totalidad de la propiedad de la gestora, dejando expresamente fuera del negocio el edificio Eco Plaza Egaña, activo inmobiliario ligado a Inmobiliaria Fundamenta.
“Este acuerdo se enmarca en nuestra estrategia de crecimiento regional en administración de activos alternativos, y en ese sentido la compra de Frontal Trust AGF nos permite consolidar nuestra posición en el mercado y ampliar la oferta a nuestros clientes, en Chile y el extranjero”, señaló Carlos Saieh, socio y CEO de Toesca Asset Management.
Reordenamiento del ranking
Actualmente, Toesca administra US$ 985 millones, equivalentes al 2,4% del total de activos del mercado de fondos de inversión, ubicándose en el puesto número 15. Frontal Trust, en tanto, gestiona US$ 703 millones, lo que representa un 1,7% de la industria. Con la integración de ambas plataformas —sin considerar el activo inmobiliario excluido— Toesca pasará a administrar cerca de US$ 1.688 millones, alcanzando el 4,1% del mercado y superando a Ameris, según datos del catastro de la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (Acafi).
El ranking es liderado por Moneda Patria, con US$ 5.862 millones, seguido por Vinci Compass y BTG Pactual.
