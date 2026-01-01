Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Construcción
Construcción

Toesca confirma compra de Frontal Trust, pero se excluye edificio de Fundamenta en la operación

La transacción considera la adquisición del 100% de la administradora ligada a Andrés Echeverría, pero deja fuera del perímetro el proyecto inmobiliario Eco Plaza Egaña.

Por: Analy Velasco

Publicado: Jueves 1 de enero de 2026 a las 12:18 hrs.

Inmobiliario edificio adquisiciones y fusiones compra
<p>Toesca confirma compra de Frontal Trust, pero se excluye edificio de Fundamenta en la operación</p>

Noticias destacadas

Reordenamiento del ranking

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

A dos meses del fin del Gobierno, MOP intenta activar concurso para designar nuevo Director de Concesiones
2
Regiones

Aerolínea suspende indefinidamente vuelos a Isla Mocha y denuncia deudas del Ministerio de Transporte por casi $ 300 millones
3
Economía y Política

Nuevo debate genera idea del Ejecutivo de eliminar criterio Dorothy para renovar contratas en sector público
4
Mercados

Más de 1 millón de personas y empresas se sumaron a la lista de deudores en el último año
5
Economía y Política

Los nombres que suenan para tomar la cartera de Trabajo en el Gobierno que debutará el 11 de marzo
6
Economía y Política

¿Efecto elecciones? La confianza de los consumidores en Chile alcanza su máximo en más de seis años
7
Empresas

Paula Urenda dejará la gerencia general de la CChC tras casi siete años al mando
8
Empresas

Isabel Espejo, nueva gerenta general de Quillayes Surlat: “Somos los quintos en el mercado lácteo y tenemos espacio para seguir creciendo”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete