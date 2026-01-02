Cehta Capital anuncia ampliación de su fondo de inversión para startups y nuevas verticales para 2026
El vehículo, respaldado por Corfo, sumará a su portafolio tres firmas especializadas en nanomateriales, biotecnología marina y data centers el próximo año.
El ingeniero comercial Guido Rietta y el abogado Andrés Fernández fundaron hace cuatro años la Administradora de Fondos de la Industria Sostenible S.A., para impulsar un vehículo de inversión especializado en economía circular y tecnologías limpias aplicadas a la industria. Y en septiembre de 2024, tras adjudicarse financiamiento de Corfo a 10 años, crearon el fondo Cehta Capital, enfocado en economía circular y energías renovables.
Cehta Capital -cuyo nombre hace referencia a circular economy and high technology-, gestiona un vehículo de inversión de US$ 22 millones y en 2026 planea ampliarlo a US$ 35 millones y sumar tres startups a su portafolio.
El instrumento apunta a empresas emergentes con soluciones tecnológicas y capaces de implementar tecnologías de terceros en economía circular, para convertir residuos y pasivos industriales en nuevas fuentes de valor económico, ambiental y territorial; y en energías renovables, en eficiencia hídrica y energética, vivienda sostenible, minería circular y agroindustria.
Rietta, CEO de Cehta Capital, comentó que el fondo surgió como respuesta a las exigencias regulatorias y de mercado para que las empresas midieran y optimizaran el uso de recursos como energía y agua, y la gestión de sus residuos.
El instrumento se basa en un modelo de inversión donde se quedan con una “participación mayoritaria de entre el 51% y 80%” con representación activa en los directorios, con el fin de acelerar el escalamiento de las startups y financiar proyectos de investigación y desarrollo (I+D) aplicada con impacto directo en los procesos productivos y retornos de inversión “a dos años”.
“Tomamos una mayor participación porque nos metemos full, y le entregamos más fondos a la startup para que también a su vez, cuando vaya escalando, nosotros ir suscribiendo y pagando acciones (...) También, por reglamento interno de Corfo, se nos exige tener participación mayoritaria”, dijo Rietta.
El fondo es de US$ 22 millones, de los cuales US$ 11 millones provienen de Corfo y US$ 11 millones de aportantes privados. A poco más de un año, ha ejecutado US$ 12 millones (54,5%), con tickets de inversión que oscilan entre los US$ 500 mil y los US$ 6 millones.
Soluciones aplicadas
El ejecutivo comentó que el modelo del fondo busca que las startups se vinculen con las industrias que forman parte de sus redes de contacto, para identificar “necesidades y dolores”.
En los proyectos con empresas, las startups levantan los datos, rediseñan los procesos industriales e implementan las soluciones tecnológicas.
“Cambiar una línea de producción que está ocupando mucha agua o energía requiere de un levantamiento de información y ese es el I+D que hacen las startups”, afirmó.
Esto implica investigar, desarrollar y validar un nuevo proceso tecnológico “para hacer un traje a la medida para cada compañía”. “No es que desarrollemos la tecnología, sino la implementación de los procesos y eso también lo patentamos”, explicó Rietta.
Presencia regional
Cehta Capital tiene presencia en siete regiones: Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío y Magallanes. Según Rietta, esta estrategia responde a las oportunidades y necesidades locales, y a los costos logísticos de las grandes industrias nacionales, como la minería, agroalimentaria y salmonera. “Esas tres son nuestros caballitos de batalla”, afirmó.
Tiene seis startups en su portafolio, entre ellas, Trongkai, que revaloriza residuos como el orujo y lo transforma en ingredientes para la nutrición humana y animal, formulados con inteligencia artificial.
En tanto, Revtech/Green Mining, desarrolla metodologías tecnológicas para revalorizar residuos y materiales en desuso de la pequeña minería, como recuperar metales valiosos de las escorias de la fundición del cobre.
DTE Consulting & Development, diseña, desarrolla y gestiona proyectos de viviendas sociales sustentables, que integran tecnologías para optimizar la calefacción, reutilización de aguas grises y energía eficiente bajo subsidio DS49.
Las tres restantes son Evoque Energy -que valoriza residuos acuícolas y miticultores-; Rho Generación -que integra energía solar, sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS, sigla en inglés) y producción agrícola para regenerar suelos y reducir emisiones de carbono-; y Climate Smart Leasing, que financia la adopción de tecnologías limpias en las empresas a través de leasing operativo.
Nuevas verticales
Rietta comentó que el plan de 2026 es aumentar el tamaño del fondo a US$ 35 millones. Además, en el primer trimestre quieren sumar tres startups a su portafolio y nuevas verticales: soluciones basadas en nanomateriales para la eficiencia energética e hídrica; biotecnología marina para mejorar el cultivo y cosecha del huiro; e implementar tecnologías de eficiencia hídrica y energética para data centers.
Asimismo, dijo que están en conversaciones para estructurar un segundo fondo de US$ 160 millones, el que tendrá un enfoque regional y consideraría inversiones iniciales en mercados como México y Perú a partir de 2027.
