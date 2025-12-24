Renta pretendida por los trabajadores cae a $ 1,1 millón en noviembre, con expectativas de los jóvenes que van de $ 500 mil a $ 2 millones

Una pretensión de sueldo que cae un 0,5% respecto a octubre, según reveló informe de Laborum.

La renta pretendida promedio de parte de los trabajadores anotó en noviembre una baja mensual de 0,5% respecto al mes anterior y llegó hasta $1.124.837, de acuerdo con informe del mercado laboral de Laborum. Datos que muestran que, en un año, el indicador tuvo un alza marginal de 0,1%.

Sin embargo, entre enero y noviembre de 2025, los salarios demandados dentro del mercado registraron un descenso del 0,9%.

“En noviembre, la renta solicitada registró una caída del 0,5% y alcanzó un salario promedio de $1.124.837. La baja acompaña la tendencia observada en el acumulado entre enero y noviembre de 2025”, señaló de director de Laborum.com en Jobint, Diego Tala.

Al llevar estas cifras por tramos etarios, se reveló que el segmento de menores de 30 años reportaron una renta pretendida promedio de $ 932.339, con un descenso de 0,7% frente a octubre.

A su vez, en el grupo de 30 a 45 años, la remuneración promedio requerida llegó a $1.218.852, lo que implica una baja de 0,1% mensual. Mientras que los mayores de 45 años fueron los que más bajaron su expectativa, con una pretensión salarial que promedió $1.417.092: un 1% menos que en octubre.

Brecha de género

La brecha en el salario requerido por género se ubicó en 10,3% en noviembre, disminuyendo 0,9 puntos porcentuales respecto de octubre. Esto, con una comparación interanual, en el cual la brecha mostró un retroceso de 0,5 puntos.

En el detalle, las expectativas de renta de los hombres cayeron 1% mensual, mientras que las de las mujeres descendieron 0,2%. Así, la remuneración promedio solicitada por hombres fue de $1.171.943 y la de mujeres de $1.062.225, una diferencia cercana a $110 mil.

En postulaciones, los hombres concentraron el 50,6% y las mujeres el 49,4%. Sin embargo, son números que van cambiando dependiendo de la edad de los postulantes al mercado laboral: en menores de 30 años predominan las mujeres (55% de las postulaciones), una tendencia que se revierte en 30 a 45 años (53,2% hombres) y en mayores de 45 años (59% hombres).

Puestos con mayores y menores rentas pretendidas

En la misma línea, las pretensiones salariales también varían por edad y área. Entre los menores de 30 años, seguridad e higiene concentra la renta requerida más alta ($ 2.150.000), mientras gastronomía se ubica en el extremo inferior con $ 500.000.

En el segmento de 30 a 45 años, hotelería hospitalaria lidera con $3.050.000, y gastronomía se mantiene como el piso con $ 600.000.

Para mayores de 45 años, liderazgo de proyecto alcanza la mayor pretensión ($3.100.000), mientras que nutrición presenta la menor ($625.000).

Ventas lidera avisos y postulaciones

Por área, el sector de ventas encabezó la demanda de avisos publicados por empresas, con 15,6% del total, seguido por comercial (9,1%), otros (5,2%), administración (4,3%) y gastronomía (4,1%).

Finalmente, con la lupa puesta en las postulaciones, ventas también lideró con 21,3% del total, por delante de administración (6,5%), atención al cliente (6,2%), comercial (5,8%) y gastronomía (5,2%).