Formalizarán por ocultamiento de bienes a exdirector médico de la Clínica Las Condes

El juicio se inició tras una querella del interventor del proceso concursal mediante el cual Rodrigo Mardones solicitó la quiebra de sus sociedades.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, tomó la decisión de formalizar al exdirector médico de la Clínica Las Condes (CLC), Rodrigo Mardones Petermann, y al empresario Mauricio Truan Alonso, por “disminución fraudulenta del patrimonio” y “ocultamiento de bienes concursales” en la quiebra de las sociedades del médico, quien ya fue formalizado por estafa.

La arista penal de esta causa se inició en noviembre de 2023, cuando el interventor del proceso concursal, Ricardo Alid, se querelló contra Mardones luego de haber identificado una serie de operaciones sospechosas meses antes de caer en quiebra y que tenían como único fin -de acuerdo a lo acusado en la acción legal- hacer desaparecer su patrimonio y así no pagar sus deudas por más de $ 3.600 millones con acreedores como Itaú, BCI, Scotiabank y Banco Santander.

Una de las operaciones denunciadas por Alid -y que más tarde fueron reiteradas en otras querellas presentadas por el abogado Salvador Vial- fue que Mardones, en febrero de 2022 y en representación de la sociedad San Clemente, vendió departamentos que tenía a sociedades ligadas a Mauricio Truan por UF 6.300 (unos $ 250 millones) con el único fin de disminuir su patrimonio, argumentó el interventor.

También se acusó que, de todos los vehículos que tenía Mardones, solo habían logrado identificar un Peugeot del año 2017, quedando fuera otros tres: una camioneta Dodge, un Aston Martin y un Land Rover.

Con esos antecedentes, que probarían que efectivamente el exdirector médico de la Clínica Las Condes ocultó bienes para no pagar sus deudas, y tras una serie de medidas de investigación y declaraciones ante la Fiscalía, el juez del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, Fernando Celis, fijó para el 9 de marzo de 2026, a las 12:00 horas, en el piso 10 del Centro de Justicia, la audiencia para formalizar a Mardones y Truan.