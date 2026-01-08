SII y Anglo American firman inédito primer acuerdo de colaboración tributaria entre el Fisco chileno y una empresa multinacional

Desde octubre de 2024 está vigente en el país la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de los Contribuyentes, norma con la que el Fisco busca recaudar el equivalente a 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) a través de medidas para controlar la economía informal y reducir la evasión y la elusión de impuestos.

Son varios los artículos de la ley que han levantado atención de las empresas, pero hay uno menos conocido que ya está comenzando a generar conversaciones en los directorios de las firmas.

Se trata de la “sostenibilidad tributaria” de los contribuyentes, entendida como el conjunto de medidas implementadas por personas y empresas para fomentar la cooperación mutua y transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Así, las compañias que adhieran a estos principios se comprometen a informar sobre la implementación de buenas prácticas en materia de impuestos, los responsables de que aquello ocurra dentro de la organización, la utilización de matrices de riesgo tributario y la supervisión de riesgos en cada transacción.

También, deben indicar si revelan en sus estados financieros incertidumbres sobre el correcto tratamiento impositivo de ciertas rentas, si cuentan con canales de denuncia tributaria para trabajadores o terceros, y si las denuncias son sistematizadas por equipos profesionales e incorporadas en su matriz de riesgo.

Las firmas podrán firmar acuerdos de colaboración con el Servicio de Impuestos Internos (SII) para, en cierto modo, certificarse como contribuyentes con un comportamiento adecuado y sostenible en materia fiscal.

En diciembre, el Fisco chileno marcó un hito, al firmar el primer acuerdo bajo la nueva ley con una empresa multinacional. Se trata de la minera británica Anglo American, que en Chile posee el 50,1% de las minas Los Bronces y El Soldado y la fundición Chagres, además de una participación del 44% en la mina Collahuasi.

La directora (s) del SII, Carolina Saravia, explica que este acuerdo viene a complementar uno firmado entre el organismo y la minera en el año 2021 de manera administrativa, previo a que existieran en la ley las normas de sustentabilidad tributaria.

Por lo tanto, la firma entrará ahora a un registro de transparencia de sostenibilidad tributaria, donde se incorporarán las compañías que han firmado acuerdos de colaboración con el servicio.

"Ellos se comprometen a ser un buen contribuyente, se comprometen a que los temas tributarios son temas relevantes dentro de la compañía, que se discuten a nivel del directorio y a que ellos entregan la información completa", enfatiza la directora (s).

¿Qué implica en específico el acuerdo? "Que hay una gobernanza, que dentro de la empresa tienen una estrategia fiscal. Y esa estrategia fiscal tiene que ver con directrices establecidas para, por ejemplo, presentarnos planificaciones en forma previa a que ocurran esas planificaciones en materia tributaria, por ejemplo. No solo actúa la área de impuestos de la compañía, sino que las decisiones se toman de manera corporativa", explica la ingeniera.

"Además, ellos se comprometen a tener un equipo que está en contacto con el SII y está presentando su experiencia. Y nosotros nos comprometemos a tener un contacto con ese encargado o apoderado para poder resolver situaciones de una forma rápida, porque ya conocemos a Anglo American, sabemos cuáles son sus operaciones en Chile, cuáles son sus próximas inversiones. Entonces, cuando ellos tienen alguna duda en materia tributaria, pueden venir al servicio y les vamos a responder de forma mucho más ágil", sostiene la titular (s) del servicio.

Efectos prácticos

Desde Anglo American explican que desde una perspectiva empresarial, los beneficios del acuerdo surgen como resultado de una comunicación "constante y abierta con el SII a lo largo de varios años, que se sustenta en el compromiso de Anglo American de divulgar información de manera completa y honesta. Es a través de la transparencia y el diálogo continuo que podemos construir confianza mutua".

En la entidad destacan que hasta el minuto el acuerdo ha traído beneficios como contar con un único punto de contacto en el SII para enviar y solicitar información; reuniones periódicas programadas para revisar, por ejemplo, el proceso anual de impuesto a la renta, proyectos especiales, temas de actualidad como el Pilar 2, riesgos y controles; reducción de la carga administrativa tributaria, ya que ambas partes se conocen y saben a quién acudir cuando surgen preguntas; menor número de fiscalizaciones y auditorías tributarias más focalizadas y eficientes; un vínculo con otras áreas del SII a través del punto único de contacto, tales como derechos mineros, impuestos territoriales y el IVA, entre otros.

La firma también entrega su recomendación a otras empresas que estén analizando firmar un acuerdo de colaboración con Impuestos Internos: “Asegurar que su directorio participe activamente en materia tributaria y que comprenda y promueva la importancia de la responsabilidad, la gobernanza y la transparencia como un requisito necesario para el éxito, ya que marca la pauta del enfoque de toda la empresa hacia los impuestos y hacia una relación más colaborativa con las autoridades fiscales”.

La vicepresidenta de Tax Latam de Anglo American, Carla Maldonado, explica que el convenio ha permitido que la autoridad fiscal chilena tenga una “mejor comprensión” de cómo opera el negocio, lo cual les permite contar con soluciones “oportunas y efectivas cuando hemos tenido problemas operativos, por ejemplo, al declarar o pagar impuestos, o cuando buscamos apoyo técnico y operativo en términos de cumplimiento o resolución de auditorías más eficientes”.

“Ahora, en una perspectiva más amplia, participar en el cumplimiento cooperativo en Chile nos ha permitido colaborar en otras jurisdicciones como Perú, que está comenzando a implementar un marco colaborativo. La experiencia en Chile nos ha dado la capacidad de construir sobre la confianza desarrollada y participar en actividades de incidencia que buscan apoyar al gobierno en el diseño de sistemas tributarios que satisfagan sus objetivos, los de las empresas y los de la sociedad en general”, agrega la ejecutiva.

Revelar pagos de impuestos

Cada año, Anglo American publica su denominado Informe Anual de Contribución Tributaria y Económica, donde explicita su enfoque de gobernanza fiscal, así como lo que aporta en términos económicos y tributarios a cada país.

Así, en 2024, la contribución económica y tributaria total de la empresa en Chile totalizó US$ 3.847 millones, de los cuales US$ 439 fueron impuestos y regalías soportadas por la firma.

La contribución tributaria y económica total se compone de la suma de los impuestos y regalías soportados, los impuestos recaudados, la inversión social y comunitaria, los salarios y pagos relacionados, y el total de compras en el país (incluida la inversión de capital). No incluye el valor en efectivo distribuido a los accionistas de Anglo American plc y a otros proveedores de capital.

“Para nosotros, ingresar al Acuerdo de Cumplimiento Colaborativo estuvo en línea con nuestro propósito y valores empresariales y, específicamente, fue coherente con nuestro enfoque de sostenibilidad y nuestra estrategia tributaria. Vemos un valor comercial real para el negocio en construir una relación duradera y no adversarial con nuestras autoridades fiscales, en la que estas obtengan una mejor comprensión de nuestra industria y nuestro negocio, y donde la confianza se construya a través de la transparencia y sustentada en la gobernanza, de modo que los temas puedan discutirse en tiempo real y se pueda obtener certeza tributaria”, complementa Maldonado.