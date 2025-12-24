Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Empresas Retail
Retail

Grupo Unifood activa disputa por el uso de la marca Savory en heladerías y revela que Nestlé tiene un “pre-acuerdo” con Dunkin Donuts Chile

“Terminar arbitrariamente el Contrato Savory y negociar un ‘preacuerdo’ con un tercero confirma la mala fe de Nestlé”, dijo el conglomerado gastronómico Unifood, luego que la multinacional suiza le quitara los derechos de uso de la tradicional marca.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 24 de diciembre de 2025 a las 10:15 hrs.

J. Troncoso Ostornol
<p>El conglomerado que busca seguir operando locales con la marca Savory dijo que Nestlé decidió cortar el suministro de helados.</p>

El conglomerado que busca seguir operando locales con la marca Savory dijo que Nestlé decidió cortar el suministro de helados.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Regiones

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
2
Economía y Política

Contraloría se abstiene de visar los estados financieros de más de 70 entidades públicas
3
Economía y Política

El Fisco sigue retirando el subsidio a los combustibles e impulsa la recaudación del impuesto específico
4
Empresas

Formalizarán por ocultamiento de bienes a exdirector médico de la Clínica Las Condes
5
Economía y Política

Consejero del Banco Central admite que el dólar ha caído "más rápido de lo que nosotros habíamos pensado”
6
Empresas

Empresa que perdió la licitación de BordeRío escala el caso a la justicia por “mal criterio” del municipio
7
Empresas

Con experiencia en alta dirección de empresas y minería: asoman primeros nombres para la presidencia de Codelco
8
Economía y Política

Empresarios arremeten contra propuesta de negociación ramal del Gobierno: “Lo que hace es dificultar aún más las contrataciones”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Entre Códigos Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud
“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta
Empresas

“El riesgo ya no es teórico. Estamos hablando de proyectos que pueden quedar construidos, pero no recepcionados”: abogado experto advierte por nuevo plan regulador de Antofagasta

Un dictamen de Contraloría que obligó a la Municipalidad de Iquique a invalidar más de 100 permisos ya otorgados, sentó un precedente. "Los planos deben cumplir las normas urbanísticas vigentes al momento de su tramitación final. Hoy hay proyectos en Antofagasta que no cumplen esa exigencia”, dice Rodrigo Andreucci.

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete