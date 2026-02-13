ExCEO de Grupo Bimbo Iberia aterriza en Cencosud para liderar la agenda estratégica y de transformación del retailer

A partir del 16 de marzo de 2026, Gastón Lo Russo asumirá como Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO).

Durante la tarde del viernes, Cencosud anunció la incorporación de Gastón Lo Russo como Chief Strategy & Transformation Officer (CSTO), cargo que asumirá a partir del 16 de marzo de 2026. El ejecutivo reportará directamente al CEO de la compañía, Rodrigo Larraín.

El holding ligado a la familia Paulmann detalló que, desde esta gerencia, Lo Russo estará a cargo de la gestión de la agenda estratégica y de transformación del retailer, trabajando de manera transversal con los equipos de los distintos países y unidades de negocio. La posición tendrá base en Argentina, pero con alcance y responsabilidad global.

Según explicó la compañía, su gestión estará enfocada en fortalecer los mecanismos de seguimiento y gobernanza, promoviendo una ejecución consistente y alineada en toda la organización. Todo ello, en línea con la visión de consolidar un solo ecosistema Cencosud en los distintos mercados donde opera el grupo y de impulsar un crecimiento sostenible en cada uno de ellos.

Junto con darle la bienvenida, desde Cencosud señalaron que “su incorporación refuerza el compromiso con nuestra estrategia y transformación consistente en todos los mercados donde estamos presentes, fortaleciendo nuestra forma de trabajo y visión compartida como un solo ecosistema Cencosud”.

Lo Russo cuenta con una extensa trayectoria en cargos ejecutivos en compañías multinacionales de consumo masivo, con experiencia liderando operaciones en América Latina, Europa, Asia y África. Hasta diciembre de 2025 estuvo en Grupo Bimbo, donde encabezó la operación en Argentina durante dos años y posteriormente la zona de Iberia -España y Portugal- por otros tres.

Previamente, también ocupó posiciones ejecutivas en empresas como Fincha Flichman y SC Johnson.