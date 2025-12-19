Nestlé termina anticipadamente contrato de uso de marca Savory para heladerías con el grupo Unifood

Acuerdo vencía en 2027, pero la multinacional acusó incumplimientos de la que se autodenomina la cadena de heladerías más grande de Chile. “Esperamos que Nestlé pueda recapacitar”, dijo Unifood.

La gigante Nestlé decidió terminar anticipadamente el contrato de uso de la marca Savory para heladerías con el grupo Unifood, que enfrenta una grave crisis financiera.

El acuerdo entre las partes vencía en 2027, pero la multinacional suiza acusó varios incumplimientos de la que se autodenomina “la cadena de heladerías más grande e importante del país” y que -hasta ahora- opera los locales en Chile bajo licencia de Nestlé, que es la dueña de la tradicional marca.

Para la gigante suiza, según conocedores, la sociedad Ice Cream (filial del grupo Unifood y que es dueña de las heladerías) incumplió al menos dos puntos del contrato: que está en insolvencia (ya un proveedor pidió su liquidación) y por el daño a la imagen reputacional de la marca, cuestión derivada del primer punto. También habría cuestionado que el acuerdo considera que el licenciatario aumente la base de locales; y, por el contrario, se han cerrado varios en el último tiempo.

Nestlé envió la carta de término unilateral del contrato la semana pasada y buscaría que la administración de Ice Cream comience a sacar los letreros de Savory de sus locales en los próximos días.

Según fuentes conocedoras, la firma suiza ya está en negociaciones para entregarle el uso de la marca Savory a otro operador gastronómico que haga crecer este canal de distribución de sus productos de marca Savory, como helados de paleta y cono.

$ 15.000 millones los pasivos de Ice Cream al solicitar su reorganización judicial. $ 45.000 millones las deudas de su matriz Unifood al iniciar la reestructuración de sus filiales.

Desde Unifood, que busca vender Ice Cream para sanear las finanzas del grupo, señalaron a Diario Financiero: “Recibimos con mucha sorpresa la terminación del contrato. Hemos expresado a Nestlé en diferentes formas la importancia de que cualquier venta de este negocio debe procurar maximizar el ingreso para empleados y acreedores. ⁠Esperamos que Nestlé pueda recapacitar y apoyar un proceso de venta liderado por el señor interventor con una transición ordenada de la operación”.

Según conocedores que pidieron reserva de su identidad, la compañía buscaría hacer cumplir el contrato de licencia hasta la fecha de su vencimiento, es decir, en dos años más.

El conglomerado junto con operar las heladerías también maneja las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego (Cuatro SpA), con más de 250 puntos de venta y más de 2.200 colaboradores.

Insolvencia

Por separado, Unifood logró -hace más de un año- un acuerdo de reorganización judicial para cada una de las mencionadas empresas (también es dueña de XS Market); refinanció pasivos por $ 45 mil millones y, en cada proceso, la empresa apuntó a efectos financieros que le generaron la crisis social y luego la pandemia.

Las deudas de Ice Cream, que opera 117 heladerías Savory y da empleo a 818 personas, superaban los $ 15 mil millones al momento de solicitar su reorganización. Los principales acreedores son el banco Scotiabank, Nestlé Chile y Santander Chile.

En octubre de este año, la empresa fue demandada por su proveedor DPS, firma dedicada a la importación y distribución de envases descartables para alimentos, por incumplir su acuerdo de reorganización.

La empresa deudora respondió, rechazando la acción judicial. “Actualmente, Ice Cream, junto con el resto de las sociedades del grupo Unifood sometidas a procedimientos de reorganización judicial, se encuentra impulsando una modificación de los acuerdos de reorganización con el objeto de permitir la enajenación de ciertos activos y modificar los calendarios de pagos, con miras a mejorar el recupero de los distintos acreedores”, dijo la empresa.

Y añadió: “Aun cuando es efectivo que el acuerdo de reorganización no se ha cumplido de forma íntegra, ello será convalidado por la comisión de acreedores, órgano que cuenta con la facultad expresa para otorgar dichas prórrogas, en el entendido de que su finalidad es viabilizar la propuesta de modificación del acuerdo”.

Aseguró, además, que la comisión de acreedores se encuentra al tanto de diversos procesos de due diligence que han sido sostenidos por terceros interesados en potenciales transacciones que requieren modificar el acuerdo de reorganización.

El plan de la compañía es concretar la venta de Ice Cream con la licencia de la marca Savory vigente.

En julio pasado, Unifood reveló a Diario Financiero la posible venta de esta unidad de negocio y así lograr sacar adelante todos sus procesos de reorganización.

“La venta de Ice Cream SpA es hoy la alternativa que estamos trabajando activamente para finalizar el proceso de reorganización. Esta opción fue evaluada y analizada en profundidad, y actualmente estamos entrando en una fase definitoria”, dijo la empresa aquella ocasión.

Pese a que conocedores dicen que este acuerdo se cayó hace unas semanas, habría otras opciones sobre la mesa para que el conglomerado venda la cadena de heladerías.

El holding Unifood fue desarrollado por el empresario chileno Jacques Albagli. En 2016, llegó a un acuerdo con el fondo de inversión Mesoamérica, con sede en Costa Rica y cuyo principal aportante es Ontario Teachers Pension Plan, que adquirió el 75% del conglomerado gastronómico nacional.

Cuatro años después, en 2020, Mesoamerica compró el 25% que estaba en manos de los socios fundadores de este negocio, liderados por Albagli.