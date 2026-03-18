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Caso Bruma: formalizan a Blumar por incumplir lineamientos en su modelo de prevención de delito

La defensa de la tripulación de la embarcación Cobra afirmó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público confirman que se trató de un accidente y que no existió ninguna acción destinada a obstruir la investigación.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 18 de marzo de 2026 a las 12:10 hrs.

Blumar Accidente Ley Delitos Económicos Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Caso Bruma: formalizan a Blumar por incumplir lineamientos en su modelo de prevención de delito</p>

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