Caso Bruma: formalizan a Blumar por incumplir lineamientos en su modelo de prevención de delito

La defensa de la tripulación de la embarcación Cobra afirmó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público confirman que se trató de un accidente y que no existió ninguna acción destinada a obstruir la investigación.

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, solicitó la formalización para la empresa pesquera Blumar S.A., en el marco del Caso Bruma, por “no cumplir con los lineamientos de su modelo de prevención del delito”. La audiencia que tiene lugar en el Juzgado de Garantía de Coronel, definirá cuáles son las medidas cautelares para la compañía al alero de la nueva Ley de Delitos Económicos.

Durante la audiencia, el gerente Legal de Blumar, Juan Pablo Oviedo Steagmann, representó a la pesquera ante el Tribunal, oportunidad en la que el organismo persecutor entregó los antecedentes del accidente en alta mar que involucró a la lancha Bruma con el PAM Cobra, la madrugada del 30 de marzo de 2025 en las cercanías de la Isla Santa María.

Visión de la empresa

En tanto, la defensa de la tripulación de la embarcación Cobra, encabezada por el abogado Alejandro Espinoza, afirmó que los antecedentes expuestos por el Ministerio Público confirman que se trató de un accidente y que no existió ninguna acción destinada a obstruir la investigación.

“La formalización ratificó que fue un lamentable accidente”, señaló.

Asimismo, agregó que “no ha existido ninguna acción destinada a obstruir la investigación por parte de la compañía, sus ejecutivos o la tripulación. Esto descarta las versiones que hablaban de conductas dolosas, pactos de silencio u otras hipótesis absolutamente falsas que se habían instalado públicamente”

En relación con el accidente, la defensa sostuvo que no existió ninguna omisión ni conducta culposa por parte de la tripulación del Cobra que haya tenido incidencia en el lamentable resultado. “La propia Fiscalía ha señalado que el Cobra contaba con todos sus sistemas de navegación, seguridad y prevención plenamente operativos al momento del accidente”, indicó Espinoza.

“Las causas de este accidente no se explican por una acción u omisión de la tripulación, sino por otros factores que vamos a desarrollar en la audiencia”, agregó.

Modelo de Prevención del Delito

Tras un año de investigación, la Fiscalía concluyó que, si bien Blumar contaba con un documento de este tipo desde marzo de 2016 y con su respectiva actualización según la ley, a marzo de 2024, “la matriz de riesgo que forma parte del modelo de prevención delictual de Blumar S.A. no contempla expresamente y en forma nominativa, ni bajo descripción, el riesgo de abordaje por parte de embarcaciones de Blumar con otras embarcaciones o naves”, detalló la fiscal Cartagena.

Cabe recordar que la nueva normativa sobre Delitos Económicos, vigente desde septiembre de 2024, obliga a las empresas a mantener un modelo de prevención de delitos vinculado a la mitigación de riesgos asociados a la actividad o procesos productivos, que en el caso de Blumar, es la pesca industrial en alta mar.

Tal y como adelantó el abogado querellante, Rafael Poblete, “Blumar se sentará en el banquillo por no haber previsto en su modelo de prevención de delitos los riesgos de colisión o abordaje en alta mar", quien añadió que la ley busca una persecución penal apunta a la estructura corporativa.

"La responsabilidad penal de las personas jurídicas contempla sanciones pecuniarias altísimas, medidas en miles de Unidades de Fomento (UF), similares a las que vemos en la Ley de Mercado de Valores", explicó Poblete. En casos extremos, comentó que la normativa incluso sanciona con la cancelación de la personalidad jurídica de la empresa, un escenario que mantiene en alerta a los principales estudios jurídicos y compañías de seguros del país.

Durante la audiencia, también fueron formalizados por homicidio culposo el capitán de la nave, Roberto Mansilla Gallardo y los dos vigías que se encontraban en el puente de mando, Luis Macaya Andrade y Jaime Sandoval Lépez. Para todos, la fiscalía solicitó arresto domiciliario parcial, firma quincenal y arraigo nacional.