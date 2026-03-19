Municipios de la Cuenca del Llanquihue plantean plazo máximo de cinco años para salida de salmoneras de aguas del lago
La agrupación presentará este viernes una propuesta a SalmonChile y al Consejo del Salmón para definir la viabilidad técnica de la relocalización de los centros hacia aguas marinas.
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Como una medida que busca reducir la presión ambiental sobre la Región de Los Lagos, los alcaldes de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue, ratificaron su decisión de retirar la totalidad de los centros de cultivo salmoneros del lago. La definición de los ediles propone un plazo máximo de cinco años para totalizar la salida de la industria del sector.
La acción será presentada este viernes a SalmónChile y al Consejo del Salmón, además de otros actores públicos y empresas, en una reunión ampliada en Puerto Varas, donde se debatirá la viabilidad técnica y económica de abandonar las operaciones en el lago, un ecosistema que además de la producción salmonicultora, tiene destino en el turismo y el consumo humano en la zona.
Para Javier Arismendi, alcalde de Frutillar y presidente interino de la Asociación de Municipios de la Cuenca del Lago Llanquihue, el planteamiento buscar erradicar la actividad desde las aguas dulces como las del lago Llanquihue, en lugar de eliminarla, materia sobre la cual existe evidencia de viabilidad. Como ejemplo, el organismo plantea la experiencia de la empresa Mowi, que inició el retiro de sus estructuras en 2010 y completó el proceso en 2013, demostrando que la migración operativa es factible sin comprometer la continuidad del negocio.
Sostenibilidad
Según explica el portal Mundo Acuícola, la mirada de la agrupación municipal pone énfasis en que la industria (salmonicultura) debe ajustarse a estándares de sostenibilidad que el ecosistema lacustre ya no soportaría, citando la lenta tasa de renovación de las aguas del lago y la necesidad de proteger el fondo lacustre de las consecuencias operativas de las balsas-jaula.
"Hace muchos años venimos escuchando que el retiro de estas jaulas se va a concretar y eso no ha ocurrido. Hoy la ley tampoco lo exige, pero sí creemos que al menos deben ajustarse a la normativa vigente", señaló Arismendi.
Desde el punto de vista técnico, el municipio de Frutillar ha intensificado sus acciones de monitoreo, incluyendo la instalación de humedales artificiales para la depuración de esteros. No obstante, la preocupación central radica en el impacto de los sedimentos de las balsas-jaula. En este contexto, la asociación de municipios buscaría impulsar evaluaciones ambientales independientes para contrastar los datos de la industria.
Pese a reconocer el peso de la salmonicultura en el PIB regional y la generación de empleo, Arismendi insistió en que la discusión debe centrarse en la localización estratégica.
El encuentro de este viernes será determinante para medir la disposición de las empresas a ceder en sus concesiones lacustres, especialmente considerando que aún persisten matices y diferencias de postura entre los distintos municipios que integran la cuenca.
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