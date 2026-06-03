Acción de CAP se dispara más de 6% tras admitir negociación para vender activos siderúrgicos de Huachipato
El papel mostraba el mejor desempeño del IPSA, en una sesión que en general era negativa para la bolsa chilena, y con esto podría cerrar su mejor sesión bursátil desde septiembre de 2024.
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El mercado aplaudió la noticia de que Compañía de Aceros del Pacífico (CAP) se encuentra próximo a sellar una venta de activos a Aceros AZA, publicada inicialmente por DF y luego confirmada por el grupo minero-industrial.
CAP se disparaba 6,3% a $ 6.900 por acción al inicio de la tarde de este miércoles, desmarcándose por el momento de la tendencia negativa que predominaba entre las principales acciones chilenas. Con esto, el papel mostraba el mejor desempeño del S&P IPSA, y de mantenerse, cerraría su mejor sesión bursátil desde septiembre de 2024.
La eventual compra a manos de AZA -cuya administración es liderada por el reconocido empresario y expresidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock-, no sólo consideraría adquirir la siderúrgica ubicada en la Región del Biobío, sino que también involucraría una importante inversión para convertir el complejo en una nueva acería con sello ecológico, bajo el objetivo de producir la aleación metálica de forma sostenible.
"En nuestra opinión, el alza no es por el hecho de que vaya a haber una eventual venta de las acciones de Huachipato. El valor está en que hay un uso alternativo que sí se le va a dar a los activos que actualmente tiene esta filial, y que actualmente no están rindiendo ningún fruto", dijo a DF el analista sénior de Estudios en Bci Corredor de Bolsa, José Ignacio Pérez.
CAP vendería el 20% de este terreno para que se destine a la construcción de esta planta de acero verde que planea AZA. Pero todavía quedaría el otro 80% para poder desarrollar proyectos de infraestructura, inmobiliarios o relacionados con los aspectos logísticos y la operación de su puerto, y también para un foco de innovación. Esto es lo que finalmente le entregaría valor hacia adelante a CAP como un todo, planteó el especialista.
"No hay que olvidar parte de la historia, porque en 2024 la compañía reconoció un ajuste contable que afectó sus resultados de manera importante y también tuvo un efecto en caja. Con el activo a valor cero en la contabilidad, cualquier cosa que se haga con él ya es ganancia", razonó.
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