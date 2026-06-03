Bolsa chilena abre con otra fuerte caída, pero acciones de CAP suben tras anuncio de negociación con AZA por Huachipato

El selectivo viene de registrar este martes uno de los peores desempeños a nivel mundial y encadenar con ello una tercera jornada de pérdidas.

La bolsa chilena seguía perdiendo terreno este miércoles, esta vez por ventas que se extienden a lo largo de la renta variable global tras otro intercambio de fuego en el golfo Pérsico, a lo que se suma una nueva iniciativa de la Casa Blanca para imponer aranceles globales.

El S&P IPSA abrió con una caída de 1% hasta los 10.363,85 puntos, después de registrar este martes uno de los peores desempeños de este martes a nivel mundial y encadenar con ello una tercera jornada de pérdidas. Latam (-1,7%) era la acción con peor desempeño en estos primeros negocios.

Por otro lado, CAP (3,2%) lideraban las alzas de toda la Bolsa de Santiago, pues el mercado valoró que Aceros AZA esté ad portas de sellar una compra de activos siderúrgicos del grupo, noticia publicada inicialmente por DF y luego confirmada por CAP.

Bolsas internacionales

Mientras tanto, Wall Street daba señalas de agotamiento de su persistente rally motivado por la Inteligencia Artificial y, en lo más reciente, también por datos económicos mejores de lo esperado. El Dow Jones y el Nasdaq perdían 0,3%, y el S&P 500 bajaba 0,2%, mientras los rendimientos del Tesoro subían alrededor de 5 puntos base.

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 caía 0,6% y el FTSE 100 de Londres retrocedía 0,2%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei (2,5%) se sobrepuso a los temores con un salto a nuevos máximos históricos, no así el hongkonés Hang Seng (-1,6%).

El petróleo Brent avanzaba 1,3% a US$ 97,3 por barril, después de que el Comando Central estadounidense reportara el lanzamiento de "varios" misiles balísitcos iraníes en la región, y afirmara que EEUU "derribó exitosamente" varios proyectiles y drones. Activos militares norteamericanos en Kuwait y Bahrein habrían sido objetivos de la ofensiva iraní. El Centcom también dijo haber atacado la isla Qeshm del estrecho de Ormuz.

Los hechos siembran mayores dudas sobre un proceso de paz que ya se ha tensionado, después de que esta semana medios iraníes pusieran en duda el avance de las conversaciones. Donald Trump ha asegurado que estas siguen en curso, mientras Washington busca ahora compromisos por escrito de Irán sobre concesiones nucleares.

En temas de comercio internacional, la última noticia es que EEUU propuso nuevos aranceles de al menos 10% (12,5% para Chile) sobre las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, tras una investigación sobre productos presuntamente fabricados con trabajo forzoso. Las medidas siguen sujetas a un proceso de consulta pública y revisión.

El reporte de nóminas privadas ADP arrojó 122 mil nuevos empleos en la lectura de mayo, prácticamente en línea con las expectativas. Esto sigue a las ofertas laborales publicadas este martes, que sorprendieron con un salto a su mayor nivel en dos años. En breve se conocerá el índice ISM de servicios, después de que previamente esta semana la versión industrial de la encuesta sorprendiera también al alza.