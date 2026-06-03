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Trump plantea aranceles vinculados a prácticas comerciales de trabajo forzoso: Chile quedaría sujeto a una tarifa de 12,5%

Se trata del nivel arancelario fijado para las naciones que no cuentan con una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso. EEUU da plazo hasta el 22 de junio para atender testimonios de las partes interesadas.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 07:58 hrs.

Chile Estados Unidos Guerra Comercial Trump aranceles Francisca Guerrero
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