Dólar abre al alza tras nuevo intercambio de fuego en Medio Oriente y anuncios arancelarios de la Casa Blanca

El petróleo Brent avanzaba 2,4% hasta los US$ 98,3 por barril, las principales tasas de interés subían alrededor de 5 puntos base y el dollar index -un indicador del dólar global- avanzaba 0,2%. El cobre Comex caía 1,4% a US$ 6,58 la libra.

El dólar abrió al alza este miércoles en Chile, viendo que han surgido nuevos incidentes violentos en el golfo Pérsico que oscurecen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. A lo que se suma una nueva iniciativa estadounidense para gravar importaciones.

La paridad dólar-peso subía $ 4,6 hasta los $ 894,7 esta mañana en las pantallas de Bloomberg. El petróleo Brent avanzaba 2,4% hasta los US$ 98,3 por barril, las principales tasas de interés subían alrededor de 5 puntos base y el dollar index -un indicador del dólar global- avanzaba 0,2%.

El peso chileno perdía algo del apoyo entregado por el cobre, que caía 1,4% en la bolsa Comex para cotizar a US$ 6,58 la libra, habiéndose acercado a un récord en la víspera por la expectativa de posibles nuevos aranceles, así propiciando una caída del tipo de cambio local.

El Comando Central, que dirige las operaciones militares de EEUU en el Medio Oriente, reportó el lanzamiento de "varios" misiles balísitcos iraníes en la región, y afirmó que las fuerzas estadounidenses "derribaron exitosamente" varios proyectiles y drones. Activos militares norteamericanos en Kuwait y Bahrein habrían sido objetivos de esta ofensiva. El Centcom también dijo haber atacado la isla Queshm del estrecho de Ormuz.

Los hechos siembran mayores dudas sobre un proceso de paz que ya se ha tensionado, después de que esta semana medios iraníes pusieran en duda el avance de las conversaciones. Donald Trump ha asegurado que estas siguen en curso, mientras Washington busca ahora compromisos por escrito de Irán sobre concesiones nucleares.

En temas de comercio internacional, la última noticia es que EEUU propuso nuevos aranceles de al menos 10% (12,5% para Chile) sobre las importaciones procedentes de 60 socios comerciales, tras una investigación sobre productos presuntamente fabricados con trabajo forzoso. Las medidas siguen sujetas a un proceso de consulta pública y revisión.

El reporte de nóminas privadas ADP arrojó 122 mil nuevos empleos en la lectura de mayo, prácticamente en línea con las expectativas. Esto sigue a las ofertas laborales publicadas este martes, que sorprendieron con un salto a su mayor nivel en dos años. En breve se conocerá el índice ISM de servicios, después de que previamente esta semana la versión industrial de la encuesta sorprendiera también al alza.