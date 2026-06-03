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Dólar abre al alza tras nuevo intercambio de fuego en Medio Oriente y anuncios arancelarios de la Casa Blanca

El petróleo Brent avanzaba 2,4% hasta los US$ 98,3 por barril, las principales tasas de interés subían alrededor de 5 puntos base y el dollar index -un indicador del dólar global- avanzaba 0,2%. El cobre Comex caía 1,4% a US$ 6,58 la libra.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 08:41 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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