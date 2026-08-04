Concha y Toro encabeza la bolsa chilena con alza de 3% tras resultados que superaron las expectativas en el segundo trimestre

Las ganancias netas del segundo trimestre superaron las estimaciones de consenso, y un alza todavía mayor registraron las utilidades por acción, gracias al programa de recompra ejecutado por la empresa.

Viña Concha y Toro es la última empresa local en sacar aplausos con sus resultados del segundo trimestre, pues mostró una particular resiliencia en un clima adverso, y evidenció los efectos positivos en rentabilidad derivados de su programa de recompra de acciones.

La acción subía 3% hasta los $ 867 al mediodía de este martes, liderando las alzas de toda la Bolsa de Santiago, en momentos en que el referencial S&P IPSA apenas se movía. Con esto, el papel alcanzaba su mayor nivel en seis semanas.

Las ventas trimestrales de $ 233 mil millones estuvieron en línea con la estimación promedio de cuatro corredoras de bolsa, mientras que el Ebitda superó los $ 35 mil millones, versus $ 32 mil millones esperados, y más se notó la sorpresa en las utilidades netas, que alcanzaron $ 19.400 millones, frente a un consenso de $ 14.200 millones.

Esto posiciona a la firma como una más de las varias que han traído sorpresas positivas en esta temporada de resultados, marcada por la guerra en Medio Oriente y su impacto sobre el consumo y los costos de la energía.

Solidez inesperada

BICE Inversiones elevó su recomendación desde "neutral" a "sobreponderar" las acciones de Concha y Toro, viendo que los mercados de exportación "mostraron una notable resiliencia" en comparación con las cifras análogas de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa).

"Aunque no observamos un punto de inflexión claro en las tendencias seculares del sector, creemos que la consistencia demostrada por Concha y Toro es demasiado sólida como para ignorarla", manifestó el analista de BICE, Ewald Stark.

Mientras la ganancia neta del período registró una leve avance de 2% interanual, la utilidad por acción de $ 27,27 significa un alza de 6,1%, diferencia que responde al menor promedio ponderado de acciones en circulación, tras el programa de recompra ejecutado en el segundo trimestre.

"Siempre nos gusta cuando la administración afirma que la valoración es demasiado baja y lo respalda con recompras de acciones. El 4% del capital, aún mejor. Aplaudimos la decisión", dijeron los analistas de Scotiabank Global Equity Resarch, Felipe Ucros y Juan José Guzmán, a través de un informe sobre los resultados de la viña.

Según sus cálculos, la recompra hace que el rendimiento total de Concha y Toro para los inversionistas durante el año ronde 9%, compuesto por un dividend yield de 5% y una rentabilidad por recompras de 4%. Esto "la deja en una posición muy competitiva frente a sus pares del sector de alimentos y bebidas de América Latina, independientemente del crecimiento de los ingresos".

De acuerdo con BICE, la divergencia en torno a las cifras de Odepa demuestra que "la empresa cuenta con fortalezas que le permiten resistir mejor los vientos en contra actuales", y además, "uno de los aspectos positivos es que el mercado interno de Estados Unidos podría estar a punto de comenzar a mostrar una recuperación tan esperada, lo que agregaría un impulso adicional a los ingresos en cuanto a volúmenes y mezcla de productos".

Ignacio Sobarzo y Marcelo Catalán, analistas de Bci Corredor de Bolsa, celebraron igualmente un "desempeño sumamente resiliente a nivel de última línea", y también observaron que la contracción de volúmenes en EEUU observada en el primer trimestre ha comenzado a cerrar la brecha de manera más rápida de lo que tenían contemplado.

"A pesar de esta presión en la primera línea, la compañía logró una expansión en su margen bruto apalancado en los excelentes resultados productivos de la Vendimia 2026 y un estricto control de costos. Estimamos que el efecto de la positiva vendimia observado en junio debería verse reflejado plenamente en una mejora en margen Ebitda más relevante durante el tercer trimestre, lo que representa un favorable catalizador para la acción", concluyeron.

Concha y Toro es una de las acciones más rezagadas del IPSA en lo que va del año, con una caída acumulada de 15% en el período. Al incluir los dividendos entregados, la caída se reduce a 11,9%.

La "excelente señal" de la recompra no fue lo único destacado por Scotiabank. El banco de inversión enfatizó que, con una particiación de 14%, Brasil es ahora el segundo país más relevante para Concha y Toro en términos de ventas de vino, después de Reino Unido (27%), y por delante de EEUU (13%), Chile (12%) y México (6%).

"Este trimestre, las ventas en Brasil y México aumentaron 22% y 14% interanual (14% y 7% en moneda local). Nada mal. Esto se debe al desarrollo constante de Concha y Toro en esos mercados, donde los niveles de consumo per cápita son bajos, y donde la empresa registra continuamente tasas de crecimiento de ventas de dos dígitos", apuntó.

Con el cambio de postura de BICE, ahora son dos los agentes del mercado con una recomendación compradora sobre la acción, entre los cinco que figuran en el compilado de Bloomberg. El potencial alcista a 12 meses supera el 50%, si se toma como referencia el precio objetivo de consenso de los analistas.