Concha y Toro declara exitosa recompra de acciones y adquiere el 3,9% de sus papeles
Durante la vigencia de la OFB -administrada por Banchile Corredores de Bolsa- la firma recibió órdenes de venta por 56.450.692 acciones.
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En el marco del programa de adquisición de acciones de propia emisión aprobado en la junta extraordinaria de accionistas del 21 de abril de 2021, Viña Concha y Toro concretó un nuevo proceso de recompra de títulos a través del mecanismo de Oferta Firme en Bloque (OFB) en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La operación contemplaba la adquisición de hasta 29.310.000 acciones, equivalentes aproximadamente al 3,9% del total de los papeles suscritos y pagados de la compañía a la fecha de aprobación del programa, a un precio de $ 925 por acción.
Sin embargo, durante la vigencia de la OFB -administrada por Banchile Corredores de Bolsa- la firma recibió órdenes de venta por 56.450.692 acciones, cifra que más que duplicó el máximo contemplado, alcanzando un 192,6% de sobreoferta.
Ante este escenario, y una vez finalizado el período de la oferta, la compañía declaró como exitosa la operación y confirmó que adquirirá la totalidad de las 29.310.000 acciones inicialmente definidas, al precio previamente fijado.
Dado el exceso de acciones ofrecidas por los accionistas, la asignación se realizará mediante un mecanismo de prorrata, el cual fue determinado y comunicado por la Bolsa de Comercio de Santiago.
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