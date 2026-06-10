Ministro Campos y presidente de la SNA se lanzan contra tasas de EEUU: "No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados"

El titular de la cartera agrícola apuntó a "políticas proteccionistas que levantan algunos y que, a veces, a uno le hacen dudar de si eran tan efectivos".

Así, durante su discurso, el timonel del gremio expresó que "no podemos aceptar cambios arancelarios injustificados. Estos alteran las condiciones bajo las cuales históricamente hemos construido una relación diplomática y comercial con Estados Unidos".

"Esperamos que exista espacio para la reflexión, el diálogo y el análisis para evitar decisiones dañinas", dijo ante un salón lleno en el Hotel Mandarin Oriental. "No es aceptable afectar innecesariamente a productores, consumidores y cadenas de abastecimiento en todo el mundo".

En ese sentido, Walker remarcó la importancia de contar con "reglas claras y estables" para que el sector agrícola -que representa cerca del 13% del PIB de Chile- pueda responder a la demanda internacional de sus productos: "Está en juego la seguridad alimentaria de millones de personas, y también la capacidad de seguir abasteciendo mercados de manera confiable y sostenible".

Tras su intervención, fue el turno del ministro de Agricultura, Jaime Campos, quien durante casi 30 minutos abordó una serie de temas: desde la situación fiscal del país, las dificultades en la instalación de las nuevas autoridades, los problemas y desafíos del sector.

"Vivimos en un mundo complejo", inició, mencionando la volatilidad de los mercados, el impacto del cambio climático, problemas sanitarios y "conflictos comerciales y políticas proteccionistas que levantan algunos y que, a veces, a uno le hacen dudar de si eran tan efectivos".

Campos agregó que dichas políticas fueron aplicadas por "el que era partidario del libre comercio, del multilateralismo y de la solución pacífica de las controversias", haciendo alusión a EEUU.

"Pero, a pesar de ello, nosotros seguimos creyendo en eso y esperamos que el orden internacional sea restablecido: que se respeten los compromisos que se han adquirido y, para esos efectos, Chile no solamente ha suscrito Tratados de Libre Comercio con la mayoría de los destinos comerciales a los que llegamos, sino que practicamos el multilateralismo", enfatizó.