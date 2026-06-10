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Ministro Campos y presidente de la SNA se lanzan contra tasas de EEUU: "No podemos aceptar cambios arancelarios injustificados"

El titular de la cartera agrícola apuntó a "políticas proteccionistas que levantan algunos y que, a veces, a uno le hacen dudar de si eran tan efectivos".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 10:21 hrs.

Agricultura SNA EEUU aranceles Patricia Marchetti
<p>El ministro Campos en el seminario agrícola de este miércoles.</p>

El ministro Campos en el seminario agrícola de este miércoles.

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