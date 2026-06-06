Gobierno convoca a reunión con exportadores para abordar nuevo potencial arancel de EEUU

La reunión con el mundo privado será encabezada por el canciller, Francisco Pérez Mackenna, y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez.

Este lunes el canciller y Subrei encabezarán encuentro para conocer las propuestas y preocupaciones de privados. También asistirán expertos.

El anuncio de la administración Trump de un posible arancel de 12,5% que podría alcanzar a productos chilenos que entran a Estados Unidos encendió más de una alarma la semana pasada en el mundo productivo local.

Una de ellas fue en el gobierno, desde donde se convocó a representantes del sector exportador a una reunión encabezada por el canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, para este lunes.

El objetivo del encuentro es abordar los alcances del reporte preliminar emitido por la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR, por su sigla en inglés) que propone nuevos gravámenes a productos provenientes de 60 economías -entre ellas Chile- tras concluir que sus políticas relacionadas con la importación de bienes producidos con trabajo forzoso.

Se espera que asistan los presidentes de gremios exportadores, por parte de SalmonChile, Patricio Melero; de Frutas de Chile, Iván Marambio; de ChileCarne, Juan Carlos Domínguez; de Wines of Chile, Claudio Cilveti; y el gerente general de Asexma, Marcos Illesca.

La reunión también contaría con la participación de académicos en relaciones internacionales de la U. de Chile y del economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo.

El objetivo del encuentro es abordar los alcances del reporte preliminar emitido por la Oficina del Representante Comercial de EEUU.

“Chile está realizando todos los esfuerzos con el sector público y privado y coordinando trabajos con distintos gremios del sector exportador con el fin de obtener las condiciones más favorables para nuestro país”, dijo el canciller acerca de la cita.

La subsecretaria Estévez añadió que el proceso se está abordando con prioridad y un despliegue activo de gestiones a nivel técnico y político con las contrapartes estadounidenses, debido a la relevancia estratégica que esta discusión tiene para Chile. “Nuestro compromiso es continuar fortaleciendo el diálogo bilateral, impulsar todas las instancias disponibles y trabajar activamente para alcanzar las mejores condiciones posibles para nuestro país”, afirmó.

De cara a las audiencias

Tras el anuncio del resultado de la investigación y los posibles aranceles, el USTR abrió hasta el 22 de junio para solicitar participación en las audiencias, mientras que los comentarios escritos podrán presentarse hasta el 6 de julio y las audiencias se realizarán el 7 de julio.

De esta manera, durante el encuentro público-privado se compartirán los antecedentes disponibles, además de recoger las preocupaciones y propuestas de la parte exportadora y expertos frente a un proceso que sigue en fase de consulta pública y análisis.

El organismo estadounidense determinó que Chile está dentro del grupo de países que no han establecido ni aplicado de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso, ya sea porque no lo contempla su normativa o porque no han sellado un Acuerdo sobre Comercio Recíproco con Estados Unidos que incluya el asunto.