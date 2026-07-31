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Primer round de resultados IPSA deja positivas sorpresas operacionales y bancos aportan fuertes ganancias al segundo trimestre

Mirando hacia adelante, Latam Airlines sería la empresa más afectada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de la energía. La estimación de consenso es que la aerolínea sufrió una caída de más de 90% en las utilidades netas del período.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 13:17 hrs.

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<p>Sector denominado Sanhattan, barrio empresarial de Santiago. Foto: Aton Chile</p>

Sector denominado Sanhattan, barrio empresarial de Santiago. Foto: Aton Chile

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