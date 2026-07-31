Primer round de resultados IPSA deja positivas sorpresas operacionales y bancos aportan fuertes ganancias al segundo trimestre

Mirando hacia adelante, Latam Airlines sería la empresa más afectada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de la energía. La estimación de consenso es que la aerolínea sufrió una caída de más de 90% en las utilidades netas del período.

La primera tanda de resultados S&P IPSA del segundo trimestre trajo sorpresas positivas, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente, y a la vez que el crecimiento de las utilidades se está viendo muy reforzado por la contribución del sector financiero.

Ya han informado 10 de las 30 empresas del índice para este período. Publicados esta semana, los resultados operacionales de Enel Chile, Enel Américas, Engie, Colbún, Andina y Parque Arauco tendieron a vencer los pronósticos de los analistas.

En promedio, estas seis empresas no bancarias reportaron un crecimiento de 7,2% interanual en el Ebitda del segundo trimestre, que además se ubicó 3,3% por arriba de la respectiva estimación de consenso.

Enel Américas, Andina, Parque Arauco y Colbún anotaron una expansión del Ebitda, todas de doble dígito, y esto se reflejó en un crecimiento de 13,7% en términos de la mediana, que "limpia" el impacto de valores extremos.

"En general vemos que las compañías, aun en un escenario donde se esperaban presiones en costos y donde también tuvimos esta volatilidad del petróleo, han mostrado una resiliencia favorable", dijo a DF el subgerente de Estudios en Bci Corredora de Bolsa, Marcelo Catalán.

Lo que se cosecha

La última línea, que suele ser más volátil, vio una mayor dispersión. Si en promedio las utilidades netas subieron 3% interanual, la mediana es una caída de 8,6%. Colbún, Engie y Parque Arauco fueron las empresas que registraron una contracción de sus ganancias trimestrales.

Con estos desempeños, el margen de sorpresa promedio fue 6,1% arriba de la estimación de consenso, pero en términos de la mediana, las utilidades estuvieron 4,1% por debajo.

Al final del día, Catalán destacó la forma en que el sector eléctrico echó mano de energías renovables, eficiencia energética y uso de baterías BESS. En el caso de Andina, valoró la positiva contribución de volúmenes de Brasil y el manejo de los márgenes ante las presiones de costos.

También rescató el desempeño operacional de Parque Arauco, más allá de las partidas que deterioraron la ganancia neta: "En general creemos que la parte fundamental de generación de flujos de la empresa está muy sólida, y era natural y esperable ver un aumento en los costos financieros y unidades de reajuste, que se ven afectadas por la mayor inflación del último tiempo".

Los bancos del IPSA, que informan resultados mensualmente y cuyas cifras trimestrales a junio ya quedaron mucho más claras a mediados de mes, le aportan a la muestra un fuerte impulso alcista.

De hecho, al sumar a Bci, Banco de Chile, Santander e Itaú, estas 10 empresas del IPSA registran en promedio un alza de 14% interanual en sus utilidades, con una mediana de 21,9%. El rol de la banca en esta temporada contrasta con la influencia negativa que tuvo sobre los resultados agregados del primer trimestre.

"Los bancos se han convertido en el motor subyacente clave gracias a la mayor variación del tipo de cambio de la UF, aunque se prevé que este impulso se desvanezca", dijeron los analistas de LarrainVial, Luis Ramos y Sebastián Fuentes, a través de su informe de perspectivas de los resultados.

Próximos números

La temporada actual aún no ha visto la publicación de varios "pesos pesados" del IPSA, tales como SQM y Latam Airlines. LarrainVial espera que el desempeño operacional agregado registre un crecimiento de doble dígito, impulsado casi en su totalidad por la aceleración de la recuperación del litio de SQM.

Por el contrario, los analistas esperan ver una contribución negativa por parte de Latam y los grupos expuestos a la celulosa, "por sus estructuras de costos fijos que amplifican la debilidad operativa en los resultados netos".

Latam sería la empresa más afectada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los precios de la energía. La estimación de consenso es que la aerolínea sufrió una caída de 25% interanual en el Ebitda y de más de 90% en las utilidades netas del segundo trimestre.

"Nosotros estamos esperando una utilidad cercana a US$ 17 millones, muy baja, prácticamente cercana a cero para Latam, debido a las presiones en costos. Es algo esperable, pero también hay que tener en cuenta que la compañía ha mostrado muy buenas cifras de tráfico, y eso también es positivo", señaló Catalán.

"Hay que ver cómo evolucionan los márgenes. Ese es el punto clave a monitorear en los resultados de la próxima semana y será lo que condicionará las expectativas para el tercer trimestre, donde también continuaremos viendo presiones por el precio del jet fuel. Lo que pasa es que esa presión debería ir moderándose con el tiempo, porque los precios serán menos volátiles que en los momentos más álgidos del conflicto", anticipó.