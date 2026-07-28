Resultados de Engie superan expectativas mientras invierte con fuerza en parques eólicos y sistemas de almacenamiento

Los flujos de efectivo han mejorado en el primer semestre, aun con el aumento del Capex. El gasto en parques eólicos ha subido 44% a US$ 154 millones, mientras que en el caso de los BESS ha escalado 51% hasta los US$ 111 millones.

Engie Energía Chile superó expectativas con sus resultados del segundo trimestre de 2026, mientras sigue implementando un plan de inversiones especialmente cargado a los parques eólicos y sistemas de almecenamiento de energía en baterías (BEES, sigla en inglés).

La generadora de capitales franceses reportó ingresos por US$ 522 millones, un Ebitda de US$ 185 millones y utilidades netas por US$ 87 millones, lo que marca respectivas caídas de 10%, 9% y 20% si se compara con el segundo trimestre de 2025. Diferencias de cambio hicieron que la última línea se viera más desfavorecida.

Sin embargo, los resultados estuvieron por encima de las estimaciones promedio de cinco casas de estudios, que se cifraron en US$ 514, US$ 170 y US$ 69 millones, respectivamente.

"El período estuvo marcado por un sólido desempeño operacional y por el continuo avance de la transformación del portafolio de generación de la compañía, con una mayor contribución de generación renovable propia y sistemas BESS, reduciendo progresivamente la participación de generación fósil", publicó Engie en su comunicado de prensa.

"Lo anterior, junto con mayores volúmenes de venta a clientes regulados, impulsó el margen eléctrico y contribuyó a mejorar los indicadores de liquidez y endeudamiento, reforzando la capacidad de la compañía para seguir ejecutando su plan de inversiones y su proceso de descarbonización", destacó.

Baterías que entusiasman

Los BESS sirven para guardar la energía sobrante de fuentes limpias para luego liberarla cuando esta se necesite. Por ello, permiten resolver la intermitencia que caracteriza a ciertas energías renovables.

Los flujos de efectivo han mejorado en el período, aun con un aumento del Capex hasta los US$ 384 millones, versus los US$ 302 millones del mismo período del año pasado. El gasto en parques eólicos ha subido 44% a US$ 154 millones, mientras que en el caso de los BESS ha escalado 51% hasta los US$ 111 millones.

La empresa detalló que en esta cartera de inversiones se encuentran los parques eólicos Pampa Fidelia y Chequenes, y el Parque Híbrido PV y BESS Libélula; así como los proyectos BESS Tocopilla, BESS Kallpa, BESS Lile, BESS Los Loros y BESS Arica.

Engie es la empresa del S&P IPSA que más ha subido en bolsa durante 2026, al mostrar un retorno de 37% en el período (sin incluir dividendos), resucitando así de las valoraciones especialmente bajas de años anteriores.

La compañía mantuvo su guidance de un Ebitda entre US$ 690 millones y US$ 760 millones para el conjunto de este año, junto con un gasto de capital (Capex) de entre US$ 640 millones y US$ 710 millones, y un ratio bajo 3,5 veces en deuda neta sobre el Ebitda.

Hasta el momento, 2026 camina a convertirse en un año de expansión de los márgenes de Engie, pues mientras los ingresos del primer semestre apenas han cambiado respecto del mismo período de 2025, tanto el Ebitda como la ganancia neta acumulan alzas de alrededor de 10%.

Alcanzar un Ebitda en el punto medio de su guidance (vale decir, de US$ 675 millones) significaría una leve mejora de 3,7% respecto de 2025.