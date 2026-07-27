Principales gremios eléctricos unen fuerzas para representar la visión de la industria y buscan reeditar encuentro de la energía

Renuncia de empresas socias, creación de nuevas organizaciones y fragmentación. Esa ha sido la tónica de la actividad gremial del sector energético en el último tiempo y que vuelve a escena en ciertos momentos con nuevos reordenamientos de piezas. Pero también hay una alianza que ya comienza a tomar forma con determinación.

Los principales gremios eléctricos del país -Generadoras de Chile, Empresas Eléctricas y Transmisoras de Chile- decidieron unir fuerzas para representar la visión de la industria y reeditar el histórico Encuentro Anual de la Energía.

Lo que comenzó con conversaciones informales entre los timoneles de los tres gremios para buscar una visión de industria, pasó el año pasado a encuentros más frecuentes, hasta que a principios de 2025 tuvieron un hito clave al reunirse con los presidentes de las asociaciones.

en el debate tarifario, quedando desplazada la discusión sobre cómo se está pensando Chile en materia energética para los próximos 20 o 30 años. La idea es mostrarse como una industria y, asumiendo que hay preocupaciones e intereses particulares, instalar que existen temas comunes. Por ejemplo, la seguridad de suministro . Esto se vería especialmente motivado en que en los últimos años la agenda ha estado concentrada

En concreto, se ve que hay ciertos consensos en los diagnósticos, por lo que no queda más camino que emprender acciones, como es el caso de la reforma a la distribución.

Otro hito relevante que tuvieron los tres gremios fue la organización el año pasado de un ciclo de encuentros privados con los comandos presidenciales. Además, ya comenzaron a asistir a reuniones con autoridades en conjunto. El 18 de mayo de este año se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, y a fines de 2025 tuvieron un encuentro con José Miguel Castro cuando se desempeñaba en dicho rol.

Esta nueva articulación recogería el cuestionamiento de exministros de Energía respecto a la cantidad de gremios e intereses involucrados que complican alcanzar acuerdos. Esto también ha sido planteado por el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, quien en un seminario a fines del año pasado indicó que "hoy los gremios se forman literalmente de un día para otro" y que en el sector eléctrico habían unas 10 asociaciones gremiales. "Solo en generación hay cuatro o cinco", decía. Días después, la eléctrica anunció su salida de Generadoras de Chile y Acera.

En cuanto a si hay una autocrítica respecto a la salida de socios que dicen no sentirse representados, el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme, sostiene que "la gobernanza del gremio ha ido mejorando, madurando y, como toda madurez, tiene también dolores del crecimiento". Aclara que la decisión de unir fuerzas no es una reacción a los movimientos que han sacudido el puzzle gremial del sector.

Uno de los objetivos de esta alianza -dice- es mostrar que "sí hay capacidad de poder articular una industria frente a los stakeholders". Destaca que "hay un cierto liderazgo hoy que permite poner ese bien común por delante y también nuestros respectivos directorios han apoyado la idea". "Uno de los objetivos es poder llevar la visión de la industria a los tomadores de decisiones, y mostrar una industria también más madura", recalca.

El director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, asegura: "Evidentemente nos une la convicción de que es necesaria una mirada común, que se vea reflejado en el trabajo sectorial, en la relación con las autoridades y en la hoja de ruta que como país definamos como necesaria en el sector energético". Y refuerza que la tarea que los mueve no es una reacción a la existencia de otros gremios ni un cuestionamiento a ellos. A su juicio, es muy legítimo que los distintos agentes quieran sentirse representados por las instancias que definan: "Lo que creo es que hay un esfuerzo de apostar a una visión común respecto al futuro energético probablemente por parte de los gremios que tienen mayor representatividad dentro de cada uno de sus segmentos".

De todas formas, hay apertura. "Aquí se da una representatividad mayor en los respectivos segmentos y por eso estamos conversando nosotros, en el fondo no es una conversación cerrada en lo absoluto. Cualquiera que quiera conversar más allá de lo que son los intereses particulares es súper bienvenido", dice el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia.

Más allá de diferencias de puntos de vista, Charme comenta que en el caso chileno el ordenamiento regulatorio incentiva que ciertas organizaciones se constituyan al imponer un estatuto particular, como es el caso de los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD). Tapia suma que esto responde además al tipo de sector, ya que no hay cadenas productivas tan representadas como en esta vereda.

La "reedición" del encuentro de la energía

Una señal del esfuerzo de una mirada común se ha reflejado históricamente en el Encuentro Anual de la Energía. Su primera edición -que data de 2009- fue organizada por el Ministerio de Energía y luego pasó a Generadoras y Empresas Eléctricas. Hoy las transmisoras -que formaban parte originalmente de este último gremio- también son organizadores del encuentro cuya última versión se realizó en 2023 con la participación del Presidente Gabriel Boric.

En tiempos de elecciones presidenciales, el año pasado se decidió no realizar el evento, pero la intención es que vuelva a ser un punto de encuentro de la industria como lo fue en 2009.

Tal como lo hacen otros sectores en encuentros anuales, se propone que siga asistiendo el Presidente de la República para que converse con la industria. Y aunque está en análisis la fecha y el formato en que se desarrollará la cita, Meriches remarca que el objetivo "es que este sea un encuentro de reflexión con la presencia de máximas autoridades del país donde en el fondo podemos plantear una visión común como industria". "Es más bien retomar una tradición que teníamos como industria que ha estado ahí media stand by y que esperamos poder reeditar", agregó.

Charme enfatiza: "Esta es una industria estratégica y, por lo tanto, debe relacionarse como tal".