CEO de Colbún y salida de gremios eléctricos: "No es que no creamos en la asociatividad"

José Ignacio Escobar explicó a DF la decisión de la eléctrica. Si bien reconoció que han tenido diferencias con las asociaciones que abandonaron, indicó que les parecía que no estar bajo el paraguas de algún ente les permitía decidir de forma más libre cuáles son los caminos.

La renuncia de Colbún a Generadoras de Chile y la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) no quedó sólo en un nuevo movimiento a nivel gremial como los que se ha acostumbrado el sector en el último tiempo.

La salida de los gremios eléctricos generó diversas lecturas en medio de las señales que ya estaba levantando la eléctrica de la familia Matte en una especie de agenda propia al impulsar iniciativas que convocaban al sector. Acera, por ejemplo, lamentó el retiro y aseguró que siguen creyendo en "el valor de la asociatividad".

¿No creen en la representatividad gremial o hay un descontento con esas dos asociaciones en cuanto a su desempeño? Tras participar el 8 de enero en una actividad de Icare donde el empresariado escuchó al presidente electo José Antonio Kast, el CEO de Colbún, José Ignacio Escobar, indicó a DF que la salida de estos gremios tiene más que ver con el proceso en que están como Colbún que con los gremios.

"Obviamente hemos tenido diferencias en los últimos años con ambos gremios en distintos temas. Y no es que no creamos en la asociatividad, nosotros colaboramos con muchas instituciones de todo tipo, públicas y privadas, para poder avanzar en los temas que creemos que hay que avanzar", reconoció el CEO.

Pero, agregó, "simplemente creemos que en el momento que estamos como Colbún, donde tenemos cambios importantes a nivel político, tecnológico, social, nos parecía que no tener las amarras, por decirlo así, de estar de alguna forma bajo el paraguas de algún ente que nos represente en el sector que nos desenvolvemos, nos permitía decidir de forma más libre cuáles son los caminos, cuáles son los focos a seguir en el futuro".

Es decir, por ahora, les parecía que la mejor forma de tomar decisiones era no estar dependiendo ni estar sometidos bajo lo que hoy los gremios representan.

Eso sí, el ejecutivo dejó en claro que esto no quiere decir que no sigan colaborando con la industria, aludiendo a que son un agente muy activo a todo nivel. De hecho, precisó que le transmitieron tanto a Generadoras de Chile como Acera que, independiente de no ser parte formal de ambos gremios, habrá colaboración con la industria y en el Congreso.

"Obviamente vamos a estar participando, pero ahora con una voz propia, hasta que no encontremos de alguna forma una casa cierto, una institución que queramos que converjan a la misma visión", asegura.

"Es un llamado también a ser autocríticos con la institucionalidad interna"

A fines de noviembre del año pasado, en el marco del evento Future Energy Summit, Escobar cuestionó que "hoy los gremios se forman literalmente de un día para otro" y apuntó a que la industria estaba muy desordenada.

Recogiendo lo sostenido en ese evento, Escobar señala que no es solamente repensar la institucionalidad del sector eléctrico hacia afuera, sino también revisar lo que está pasando como industria. "No nos parece la cantidad de gremios que hoy en día representan el sector eléctrico, porque finalmente al ser muchos, de alguna forma no son nada, no tienen la fuerza suficiente porque representan pedacitos de cada sector", explicó.

Escobar instó a que se tiene que usar este tiempo, "aprovechando el nuevo cambio político, el nuevo ciclo, de también ser autocríticos y repensar internamente como industria eléctrica cómo nos configuramos, cómo nos representamos, cómo nos organizamos, cómo retomamos la validación y la reputación que hemos tenido durante décadas. Hoy en día, con una sociedad que nos mira con recelo".

En esa línea, insistió que, más que una crítica al desempeño de los gremios en los que emigran, "es un llamado también a ser autocríticos con la institucionalidad interna que tenemos como industria".

A su juicio, se debe comenzar con esa reflexión antes de aventurar: "Partiría con una hoja en blanco. Qué tenemos que hacer como industria para ser más eficaces, más eficientes, poder tener una mejor relación con el Parlamento, con la ciudadanía, con el Gobierno que va administrar nuestro país los próximos cuatro años. Y luego de eso decir, bueno, cómo me organizo para cumplir con esos objetivos".

Escobar fue enfático en que cuando hay cinco gremios de generación que tratan de ir al Parlamento o al Ministerio con ideas distintas se entiende perfectamente a la contraparte. "Bueno, ¿quién representa al sector? ¿con quién estoy hablando?", dijo, aludiendo a la dificultad del diálogo que ha sido planteada por autoridades en distintas oportunidades.

Por esto, recalcó: "Escuchemos también a nuestras contrapartes si nosotros somos empresas de servicios, prestamos un servicio público y si el servicio público que nosotros servimos o con quien nos relacionamos no están, no están dando señales de que también tenemos un desorden interno como industria, me parece que no escucharlos es una mala idea".

Además, Escobar defiende la agenda que han impulsado desde Colbún donde han organizado por ejemplo- relevantes seminarios de contingencia.

"Cuando uno tiene ideas que nos parecen que son para el bien del país, para bien del sector eléctrico (...) y no encontramos ninguna caja de resonancia digamos que resuene esos temas, obviamente que también uno tiene que ser consciente y responsable con el país y buscar otros canales", puntualizó.