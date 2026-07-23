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"Ordenemos la Cuenta": cómo se pagará la deuda de US$ 900 millones con las distribuidoras eléctricas

Este miércoles, la Cámara Baja despachó el proyecto de ley de protección tarifaria eléctrica, que regularizará una deuda generada durante cuatro años con las empresas del sector. Esto se realizará a partir de cobros en cuentas de luz a consumidores a partir de 2028 y –como máximo– hasta 2035.

Por: Catalina Vicuña

Publicado: Jueves 23 de julio de 2026 a las 16:07 hrs.

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<p>"Ordenemos la Cuenta": cómo se pagará la deuda de US$ 900 millones con las distribuidoras eléctricas</p>

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