Los dispares resultados de las otras firmas selectas en Chile: 15 reportaron alzas de utilidades, tres vieron caídas y siete sufrieron pérdidas
Entre las 25 sociedades del IGPA que no pertenecen al IPSA, las dos con mejor desempeño a marzo están de todas formas vinculadas al principal selectivo. De las empresas con pérdidas, dos lograron moderarlas en comparación con el primer trimestre de 2025.
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La buena temporada de resultados del primer trimestre trajo ganadores que se extienden más allá de las 30 compañías del S&P IPSA y también un puñado de emisores con pérdidas en el primer trimestre.
Entre las 25 sociedades del Índice General de Precios de Acciones (IGPA) que no pertenecen al IPSA, las dos con mejor desempeño están de todas formas vinculadas al principal selectivo. Se trata de AAISA, filial de ILC y Prudential cuyas ganancias se dispararon más de 260%; y Oro Blanco, que participa en la propiedad de SQM y triplicó su última línea.
Más de lejos en el ranking se ubicó Bicecorp del grupo Matte, con un alza de 77% interanual tras la fusión con Security. Luego figuraron nuam, Sigdo Koppers, Ingevec y Pucobre, que elevaron sus utilidades en 50%. Embonor cosechó un aumento de 46%, y alzas de alrededor de un tercio correspondieron a Lipigas, AntarChile y Besalco.
Las que tuvieron subidas de algo más de 20% fueron Camanchaca y Almendral -controladora de Entel-, mientras que en el caso de Enel Generación y SAAM, hubo incrementos menores a 10%. Por otro lado, Sonda vio una caída de 14%, Forus de 19% y Naturgy de 40% interanual.
En promedio, estos 18 nombres del IGPA registraron un alza de 49% en sus beneficios, pero dada la asimetría en favor de las empresas cuyos resultados se dispararon, la mediana arroja un más moderado 35% interanual.
Por otro lado, siete firmas reportaron pérdidas. En el caso de Multiexport, esto contrastó con una utilidad del mismo trimestre del año pasado, mientras que abc y Masisa vieron un deterioro mayor respecto del informado hace un año. Hites e Invercap tuvieron pérdidas similares a las de hace 12 meses atrás, mientras que Socovesa y Clínica Las Condes lograron suavizar el deterioro.
Dada su alta ponderación de empresas también pertenecientes al IPSA, el IGPA nunca se aleja demasiado del indicador principal de la bolsa. En todo caso, en el curso del año le lleva un punto porcentual de ventaja, con una caída más leve de 1%.
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