Operador de las heladerías Savory tras solicitud de quiebra: los “mejores esfuerzos” para asegurar su continuidad “se ven seriamente amenazados”

La firma Ice Cream SpA es parte de uno de los mayores grupos gastronómicos de Chile, con más de 250 puntos de venta y más de 2.200 colaboradores, y fue acusada de incumplir su acuerdo de reorganización.

La sociedad Ice Cream SpA, que opera las tradicionales heladerías Savory (cuya marca comercial es de propiedad de Nestlé Chile), solicitó a la justicia rechazar la petición de quiebra presentada por uno de sus proveedores, que acusó a la sociedad de incumplir su acuerdo de reorganización vigente.

“Desde la aprobación del acuerdo de reorganización, la empresa deudora ha desplegado sus mejores esfuerzos para asegurar la continuidad de sus operaciones y preservar su negocio, manteniendo los más altos estándares de calidad para sus clientes y conservando el empleo de sus trabajadores. Esfuerzos en los que persiste hasta hoy, y que se ven seriamente amenazados por la presente demanda”, dijo el abogado de Ice Cream, Luis Carlos Valdés, en una presentación al tribunal que lleva la causa.

La firma es parte del grupo Unifood, uno de los mayores operadores gastronómicos de Chile, que también maneja las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego (Cuatro SpA), con más de 250 puntos de venta y más de 2.200 colaboradores.

Por separado, Unifood logró -hace más de un año- un acuerdo de reorganización judicial para cada una de las mencionadas empresas (también es dueña de XS Market); refinanció pasivos por $ 45 mil millones y, en cada proceso, la empresa apuntó a efectos financieros que le generaron la crisis social y luego la pandemia.

Las cuotas vencidas

En octubre de este año, Ice Cream fue demandada por su proveedor DPS, firma dedicada a la importación y distribución de envases descartables para alimentos, por incumplir su acuerdo de reorganización. “La empresa deudora no ha cumplido con ninguna de sus obligaciones en las fechas acordadas”, dijo en su demanda.

Ice Cream respondió el pasado 11 de diciembre, rechazando la acción judicial. “Actualmente, Ice Cream, junto con el resto de las sociedades del grupo Unifood sometidas a procedimientos de reorganización judicial, se encuentra impulsando una modificación de los acuerdos de reorganización con el objeto de permitir la enajenación de ciertos activos y modificar los calendarios de pagos, con miras a mejorar el recupero de los distintos acreedores”, dijo la empresa en su contestación.

Aseguró, además, que la comisión de acreedores se encuentra al tanto de diversos procesos de due dilligence que han sido sostenidos por terceros interesados en potenciales transacciones que requieren modificar el acuerdo de reorganización.

De hecho, el abogado de la compañía dijo que, el 2 de diciembre de 2025, envió una carta al interventor concursal, Enrique Ortiz, solicitando expresamente que cite a la comisión de acreedores para que ésta otorgue un waiver de las cuotas vencidas, y las de próximo vencimiento, conforme con la facultad contenida en una de las cláusulas del plan de reorganización, mientras se arriba a un arreglo sobre el texto del acuerdo de reorganización modificado que será sometido a votación ante la junta de acreedores.

“En consecuencia, aun cuando es efectivo que el acuerdo de reorganización no se ha cumplido de forma íntegra, ello será convalidado por la comisión de acreedores, órgano que cuenta con la facultad expresa para otorgar dichas prórrogas, en el entendido de que su finalidad es viabilizar la propuesta de modificación del acuerdo”, dijo la empresa deudora.

Así, la empresa espera que, en la cita de la comisión de acreedores que se realizará en la fecha que determine el interventor, dicho órgano otorgará la concesión de prórrogas o esperas pertinentes, modificando los plazos de pago de las cuotas de capital e intereses existentes hasta la fecha, para los fines ya expuestos. “Así, éstas dejarán de ser actualmente exigibles e Ice Cream dejará de estar en mora”, aseguró la sociedad.

En julio pasado, Unifood reveló a Diario Financiero la posible venta de su unidad de negocio Ice Cream y así lograr sacar adelante sus procesos de reorganización.

“La venta de Ice Cream SpA es hoy la alternativa que estamos trabajando activamente para finalizar el proceso de reorganización. Esta opción fue evaluada y analizada en profundidad, y actualmente estamos entrando en una fase definitoria”, dijo la empresa aquella ocasión.