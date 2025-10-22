Piden la quiebra de heladerías Savory y cadena Pollo Stop: dueño dice que cumplirá “con los compromisos asumidos”

“La venta de Ice Cream SpA (heladerías Savory) es hoy la alternativa que estamos trabajando activamente para finalizar el proceso de reorganización (…). Estamos entrando en una fase definitoria”, anunció el grupo Unifood.

“La estrategia de la empresa sigue enfocada en avanzar y concluir el proceso de acuerdo de reorganización judicial (ARJ) en curso, cumpliendo con los compromisos asumidos para fortalecer la situación financiera y operativa del grupo”.

De esta manera, el grupo gastronómico Unifood respondió a las solicitudes de quiebra que enfrentan tres cadenas de su propiedad: las tradicionales heladerías Savory (que opera a través de la sociedad Ice Cream SpA, y cuya marca comercial es de propiedad de Nestlé Chile), además de las cadenas Pollo Stop y Pedro, Juan y Diego (Cuatro SpA).

Por separado, Unifood logró -hace más de un año- un acuerdo de reorganización judicial para cada una de las mencionadas empresas (también es dueña de XS Market); refinanció pasivos por $ 45 mil millones y, en cada proceso, la empresa apuntó a efectos financieros que le generaron la crisis social y luego la pandemia.

“La operación de Unifood se concentra en más de 250 puntos de venta y 19 franquicias a lo largo del país, convirtiéndola en una de las más prestigiosas cadenas en el mercado chileno, con un compromiso permanente en crear valor para sus clientes, sus más de 2.200 colaboradores y aliados comerciales”, dijo la empresa en la solicitud de reorganización de Ice Cream.

Esta última sociedad y Pollo Stop fueron acusadas, hace unos meses, de incumplimiento de sus acuerdos de reorganización. En ese entonces, la compañía justificó la situación en “factores externos” que, dijo, “han obligado al grupo a buscar nuevas alternativas para poder seguir adelante”.

Así, en julio pasado, la compañía reveló a este medio la posible venta de su unidad de negocio Ice Cream y así lograr sacar adelante sus procesos de reorganización.

“Inquietudes”

No obstante, a principios de octubre de este 2025, uno de los acreedores, la sociedad DPS Chile Comercial Limitada, solicitó las liquidaciones de las empresas deudoras Ice Cream, Pollo Stop y Cuatro SpA debido al impago de cuotas pactadas en los acuerdos de reorganización.

También se presentaron acciones de cobro en contra de Cuatro SpA e Ice Cream por parte de Inmobiliaria CR SpA, Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA y Viña Centro SpA. Se trata de acciones iniciales que se realizan para gestionar y formalizar el cobro de facturas impagas, antes de iniciar procedimientos legales más formales.

Ante la consulta de Diario Financiero por las solicitudes de quiebra, desde Unifood señalaron que se encuentran analizando detenidamente las acciones legales presentadas, “a fin de determinar el mejor camino a seguir.”

Desde la empresa se reconoció que “estas acciones -propias de procesos de reorganización judicial de esta naturaleza- reflejan inquietudes legítimas, las cuales serán atendidas con la máxima seriedad”.

Además, desde la compañía se afirmó: “La venta de Ice Cream SpA es hoy la alternativa que estamos trabajando activamente para finalizar el proceso de reorganización. Esta opción fue evaluada y analizada en profundidad, y actualmente estamos entrando en una fase definitoria”.

La firma agregó que, “por motivos de confidencialidad y en respeto a los acuerdos establecidos, no estamos en posición de revelar las partes involucradas en esta etapa del proceso”.

En su declaración por escrito, el conglomerado reafirmó su disposición a “seguir trabajando de forma estrecha y colaborativa con los acreedores y veedores del proceso, buscando acuerdos que beneficien a todas las partes involucradas y permitan avanzar en una solución definitiva que proteja tanto los intereses de los acreedores como la continuidad operativa de las sociedades”.

El holding Unifood fue desarrollado por el empresario chileno Jacques Albagli. En 2016 llegó a un acuerdo con Mesoamérica, que adquirió el 75%. Cuatro años después, el fondo adquirió la participación restante.