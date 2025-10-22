Click acá para ir directamente al contenido
Piden la quiebra de heladerías Savory y cadena Pollo Stop: dueño dice que cumplirá “con los compromisos asumidos”

“La venta de Ice Cream SpA (heladerías Savory) es hoy la alternativa que estamos trabajando activamente para finalizar el proceso de reorganización (…). Estamos entrando en una fase definitoria”, anunció el grupo Unifood.

Por: J. Troncoso Ostornol

Publicado: Miércoles 22 de octubre de 2025 a las 13:44 hrs.

