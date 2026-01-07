Grupo chileno refuerza apuesta por marca francesa Salomon y moderniza tiendas en Costanera Center y Mall Sport

Grylan se enfoca en el segmento deportivo y su portafolio incluye a firmas como Wilson, Atomic, Arena y Cube, entre otras.

Grylan, empresa chilena especializada en la distribución y desarrollo de marcas deportivas de alcance global, anunció la reapertura de las tiendas Salomon en Costanera Center y Mall Sport, como parte de un plan estratégico orientado a modernizar el formato de retail, fortalecer el canal directo al consumidor y consolidar el crecimiento de la marca en el mercado chileno.

Según la compañía, "las tiendas fueron completamente reconstruidas para alinearse con el nuevo concepto internacional de retail que Salomon está implementando en mercados clave a nivel global, incorporando estándares unificados de diseño, arquitectura comercial, experiencia de compra y eficiencia operativa".

Con esta reapertura, "Salomon presenta por primera vez en Chile sus nuevos lineamientos globales de tienda, replicando formatos ya implementados en ciudades como Nueva York, París y Shanghái", dijo Grylan.

Según explicó Alfredo Gantz, gerente general de Grylan, estas reaperturas representan el punto de partida de un plan de expansión más amplio. "Este es el inicio de un proceso de modernización integral de la red Salomon en Chile. Nuestro foco está en consolidar presencia en los principales polos comerciales, expandirnos gradualmente hacia nuevas regiones y fortalecer categorías con alto potencial de crecimiento, siempre bajo una lógica de rentabilidad, eficiencia operativa y coherencia de marca", señaló.

La estrategia combina el fortalecimiento del canal directo —tiendas propias y ecommerce— con una expansión selectiva del canal B2B, a través de retailers especializados, tiendas departamentales y plataformas digitales, permitiendo diversificar ingresos y capturar nuevos consumidores, precisó el ejecutivo.

Grylan es una compañía dedicada a la distribución y construcción de marcas deportivas y outdoor de clase mundial en Chile. Su portafolio incluye marcas líderes como Salomon, Wilson, Atomic, Arena y Cube, con una estrategia centrada en desarrollo de retail, posicionamiento de marca, omnicanalidad y crecimiento sostenible en el largo plazo.