Grupo gastronómico Los Lirios partirá 2026 con nuevo restaurante en Santiago
La compañía, que actualmente opera ocho marcas y 11 locales activos, invertirá US$ 1 millón en el nuevo establecimiento.
El Grupo Gastronómico Los Lirios iniciará 2026 con la apertura de un nuevo restaurante en Santiago con una inversión de US$ 1 millón, según informó su gerente general y dueño, José Luis Ansoleaga.
De acuerdo a lo informado por la compañía en un comunicado, la nueva apuesta se denomina "Jerónimo cocina del mundo" y su apertura está prevista para el 9 de enero. El local se emplazará en CV Galería, ubicada en Alonso de Córdoba. Según indicó Ansoleaga, Jerónimo tuvo una operación previa en Chile, la que fue cerrada por sus antiguos controladores.
Cabe señalar que el Grupo Gastronómico Los Lirios maneja las marcas La Cabrera, Piegari, La Panera Rosa, La Hacienda Machalí, Kato, La Cabrera al Paso y Marietta.
Ansoleaga explicó que la incorporación de Jerónimo busca ampliar la oferta del grupo, que actualmente opera ocho marcas y 11 locales activos, incluyendo una operación en Madrid, España, además de dos proyectos en construcción. Según indicó, la nueva propuesta se suma a un portafolio que hoy abarca carnes, pastas, cocina chilena, asiática, cafetería y pastelería.
Respecto del contexto del sector, Ansoleaga sostuvo que, a su juicio, el mercado gastronómico en Chile se ha recuperado tras la pandemia. ¨El sector podrá seguir creciendo en la medida que se logre revertir la sensación de inseguridad en que vivimos actualmente. En ese sentido el nuevo gobierno tiene una gran tarea”, aseguró.
El ejecutivo agregó que el proyecto contempla una propuesta gastronómica basada en sabores de inspiración mexicana y peruana. En esa línea, señaló que el diseño e interiorismo del local estarán a cargo de la oficina Grisanti & Cussen.
