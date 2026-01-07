Click acá para ir directamente al contenido
Operadores financieros estiman que el IPC habría bajado 0,1% en diciembre, pero subiría 0,4% en enero

Según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), el Consejo del Banco Central también mantendría sin cambios en un 4,5% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su reunión de los días 26 y 27 de enero.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Miércoles 7 de enero de 2026 a las 08:54 hrs.

