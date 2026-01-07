Operadores financieros estiman que el IPC habría bajado 0,1% en diciembre, pero subiría 0,4% en enero

Según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF), el Consejo del Banco Central también mantendría sin cambios en un 4,5% la Tasa de Política Monetaria (TPM) en su reunión de los días 26 y 27 de enero.

Los operadores financieros estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría bajado un 0,1% en diciembre de 2025, aunque volvería a subir un 0,4% en en este mes de enero, de acuerdo con los resultados del sondeo del Banco Central dado a conocer este miércoles.



