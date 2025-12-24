Las acciones para ajustar el portafolio en 2026: dónde sobreponderar, cuál mantener y qué reducir
Tras el rally de 2025, el mercado chileno enfrenta un escenario de retornos más acotados, lo que obliga a privilegiar selectividad, balance y fundamentos en la construcción de carteras.
Tras el rally del IPSA en 2025, que se encamina a cerrar el año con un alza de más de 50%, el mercado entrará a 2026 con un punto de partida distinto, sobre todo por el impulso que podría dar a la economía el nuevo Gobierno que encabezará José Antonio Kast.
Los analistas sostienen que el foco ya no está en capturar alzas generalizadas, sino en afinar la selección de acciones en un contexto de retornos más moderados, mayor dispersión sectorial y un escenario macro y político que deberá validar las expectativas.
Bancos y SQM
El consenso del mercado estima que las acciones bancarias en 2026 deberían sobreponderarse en una cartera de inversiones.
“La banca y las empresas financieras aparecen como uno de los espacios más razonables para sobreponderar, llegando a este nuevo ciclo con balances más sólidos y un escenario macro algo más ordenado”, sostuvo el jefe de análisis de GHTrading, Renato Campos.
A ello se suma una mejora en expectativas de crecimiento y bajas adicionales de tasas, lo que favorece la demanda por crédito. En este contexto, los papeles de Banco de Chile y Santander Chile concentran las preferencias del mercado por su liquidez, calidad de activos y exposición al ciclo local.
Un segundo foco está en compañías ligadas a insumos estratégicos, particularmente el litio. “Todo lo relacionado con inteligencia artificial (IA), pero desde el lado de los insumos, sigue siendo atractivo”, explicó el operador de renta variable en Vector Capital, Jorge Tolosa.
SQM sigue siendo una acción relevante, pese al ruido político por su acuerdo con Codelco. “Si la Contraloría no encuentra objeción en el contrato SQM-Codelco, no habría problema alguno”, enfatizó el gerente de estrategia de Renta 4, Guillermo Araya.
Utilities y malls
Los analistas apuntan que las acciones defensivas siguen cumpliendo un rol clave en las carteras, con el sector de utilities como líder.
Enel Chile destaca por su perfil regulado y exposición a ingresos recurrentes, mientras que Aguas Andinas se mantiene como una alternativa ante eventuales ajustes macro.
También, recomiendan mantener exposición a operadores de centros comerciales. Araya explicó que, ante un escenario de menor gasto fiscal, “papeles como Cenco Mall, Parque Arauco y Mallplaza son defensivos porque arriendan espacio al retail”.
Además, destacó que son compañías que combinan flujos previsibles con balances sólidos, aunque con un potencial más acotado tras el buen desempeño.
Argentina
La mayor cautela está en el consumo discrecional, dado que varias de estas compañías ya incorporaron en sus precios un escenario más favorable.
Los agentes del mercado recomendaron balancear el portafolio reduciendo exposición a empresas con presencia relevante en Argentina, como Cencosud y Sonda, ya que, si bien existen mejoras en crecimiento e inflación, persisten riesgos de corto plazo asociados al ajuste económico y a los vencimientos de deuda.
