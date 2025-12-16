Cinco innovaciones chilenas destacadas por el Inapi que buscan escalar en Chile y el mundo en 2026

Son startups de base científico tecnológica que presentaron solicitudes de patentes de invención.

El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) acaba de publicar una nueva edición del informe Vigilancia Tecnológica: Patentes que impulsan la innovación, en colaboración con los hubs de transferencia tecnológica Hub APTA, Hubtec y KnowHub, que reúne 11 innovaciones que avanzaron desde la investigación hacia etapas de transferencia tecnológica y comercialización, y que han utilizado el sistema de patentes.

Los fundadores de cinco startups, Bioproc, Liva Company, Photio, Yakuy y GEL-X-, hablaron con DF de sus avances y planes para 2026, los que apuntan a consolidar el mercado nacional y avanzar en procesos de internacionalización.

Las startups están en el reporte porque han solicitado patentes de invención en la Inapi y a través del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por su sigla en inglés) que permite realizar solicitudes en más de un país.

De acuerdo con el informe del Inapi, las patentes, “más allá de ser un reconocimiento legal a la creatividad y al esfuerzo investigador representan una herramienta estratégica que protege los derechos de los inventores, asegura la exclusividad de explotación comercial y otorga confianza a los inversionistas y socios estratégicos”.

1 Bioproc, biotecnología para tratar gases contaminantes

Fundada en 2021 por Gabriela Villouta y Daniela Sepúlveda en la Región del Biobío, desarrolló UBI-PROC, un sistema biotecnológico que utiliza microorganismos especializados y monitoreo digital en tiempo real para tratar gases contaminantes y residuos industriales líquidos (Riles).

La solución permite reducir emisiones, reutilizar agua tratada y optimizar procesos productivos en sectores como el vitivinícola y agroindustrial.

En 2023, ingresó la solicitud de patente de invención para Chile, México y Colombia.

Villouta comentó que operan con laboratorios y tienen pilotos industriales en el sur de Chile, y en 2026 planean consolidar las ventas a nivel nacional e iniciar la prospección y expansión comercial en México y Canadá.

2 NUP!, probiótico que reduce riesgo de cáncer gástrico

A mediados de 2023, la Universidad de Concepción en colaboración con Liva Company, Sacco y Hub APTA lanzaron NUP!, un probiótico en formato de cápsulas que reduce los síntomas asociados a la infección por Helicobacter pylori, una bacteria vinculada al cáncer gástrico.

En 2016, la Universidad de Concepción presentó la solicitud de patente. La tecnología fue licenciada a la startup Liva Company y con apoyo del Hub APTA se realizó la transferencia tecnológica y hoy se comercializa bajo la marca NUP!

Una de las fundadoras de Liva Company, Natalia Garrido, señaló que en 2026 buscan exportar el probiótico a Perú, Estados Unidos y Colombia, donde “existe una gran demanda”.

3 Photio, nanotecnología que transforma superficies en descontaminantes

Fundada en 2022 por Matías Moya, Jaime Rovegno y Constanza Escobar, Photio desarrolló un aditivo nanotecnológico que se integra en pinturas, recubrimientos y materiales de construcción como el hormigón, transformándolos en superficies capaces de degradar contaminantes del aire a través de un proceso de fotocatálisis, similar a la fotosíntesis de las plantas.

En 2022, solicitó la patente de invención vía PCT en 11 países, como Chile, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, Colombia, Perú y España.

La tecnología verde ha sido probada en laboratorios de Chile, EEUU y Europa y se utiliza en infraestructura urbana y construcción.

Moya señaló que el próximo año será uno de “consolidación en el mercado nacional”, ya que apuntan a expandir las líneas de pintura con Sodimac y explorar nuevas aplicaciones para la construcción.

4 Yaku, biofiltro que purifica aguas grises y residuales

En 2021 Valentina Veloso y Camila Cárdenas fundaron Yaku. La startup biotecnológica desarrolló un biofiltro que permite purificar aguas grises y residuales a través de microorganismos especializados, permitiendo su reutilización en riego, descarga de inodoros y procesos productivos.

La firma presentó la solicitud de patente en 2024 vía PCT para Chile, China, Canadá, España y Australia.

La tecnología se ha implementado en viviendas, municipios y proyectos industriales, y el plan para 2026 es ingresar a Europa por España donde tienen un representante comercial. “Activaremos la prospección de aliados en España, con el objetivo de realizar el primer piloto de reutilización de aguas residuales”, dijo Cárdenas.

5 GEL-X, biomateriales de subproductos del salmón

GEL-X fue fundada en 2024 como una spin off de la Universidad de los Andes por los investigadores Francisco Alvarado, Javier Enrione y Paulo Díaz. La innovación transforma subproductos del salmón, como colágeno y gelatina, en biomateriales avanzados con aplicaciones en medicina regenerativa, cosmética y biotecnología, apuntando a valorizar residuos industriales.

En 2018, los investigadores presentaron la solicitud de patente vía PCT para nueve países, entre ellos, Chile, Australia, Canadá, China, España, Corea del Sur y Japón.

Alvarado dijo que la meta en 2026 “es la internacionalización, donde nuestros productos y servicios puedan ser testeados y validados fuera de Chile. El primer objetivo es Brasil, donde vemos un alto potencial”.