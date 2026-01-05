¿Adiós al ejecutivo tradicional? Los nuevos perfiles que buscan los bancos y las fintech

Aunque las ingenierías siguen predominando en la industria, profesionales de otras disciplinas han ido ganando espacio de la mano del uso de la inteligencia artificial.

Históricamente, el perfil profesional de los ejecutivos que trabajaban en la banca estaba asociado a carreras como ingeniería comercial y civil.

Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y el avance de nuevos riesgos -principalmente tecnológicos- han ido cambiando el panorama laboral del sector.

De acuerdo con el socio del headhunter Spencer Stuart, Nicholas Schmidt, actualmente la búsqueda de profesionales se centra en competencias ligadas a la contención de riesgos debido a la anticipada recuperación del crecimiento de volúmenes de créditos que son gestionadas por entidades financieras.

Asimismo, las regulaciones sectoriales representan constantes desafíos de adaptación para los ejecutivos bancarios.

El socio de Spencer Stuart, Nicholas Schmidt, recalcó que para los bancos la formación continua es cada vez es más relevante mientras que los postgrados han perdido parte del peso que tenían hace 20 o 30 años.

Desde hace algunos meses se aplica la norma de prefijos telefónicos 600, que según Schmidt, afectará los modelos tradicionales de cobranza, como es el contacto telefónico, el que ha perdido efectividad y “obligan a los bancos a repensar procesos, tecnología y perfiles”.

De esta manera, hoy los bancos buscan profesionales con “una profundización del expertise tecnológico dentro de equipos que siguen teniendo al riesgo y al negocio al centro”.

Asimismo, se espera que los ejecutivos del sector entiendan cómo usar la IA de manera práctica, con una mirada integral de riesgos, buen juicio comercial y capacidad de coordinar equipos multidisciplinarios, entre otros aspectos.

Mundo fintech

En el caso de las fintech, los requisitos para ingresar a estas empresas comparten similitudes con la banca, pero con mayor foco en las habilidades blandas y en el impacto de la IA.

La directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, explicó que estas empresas buscan personas con habilidades combinadas, es decir, además de tener conocimientos financieros, se suman temáticas como programación, ciberseguridad, liderazgo, adaptación y resiliencia.

“Es clave mantenerse al día con las nuevas tendencias en transformación digital e inteligencia artificial, herramientas que hoy son esenciales para optimizar operaciones y ofrecer mejores servicios a las personas”.

Estudios de postgrado

Para ambas industrias, las carreras que más se repiten son ingenierías, abogados, y últimamente se han ido sumando diseñadores y ejecutivos con conocimientos en marketing.

Sobre estudios de postgrados, la directora de FinteChile aseguró que el mundo fintech se alimenta de diversos perfiles, “y no necesariamente una carrera o un grado académico van a definir el rol que pueden jugar las personas”.

Mientras que, en el caso de la banca, Schmidt recalcó que la formación continua cada vez es más relevante que los títulos formales.

Explicó que, a pesar de ciertos roles particulares en los bancos, “los postgrados han perdido parte del peso que tenían hace 20 o 30 años”.