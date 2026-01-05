¿Adiós al ejecutivo tradicional? Los nuevos perfiles que buscan los bancos y las fintech
Aunque las ingenierías siguen predominando en la industria, profesionales de otras disciplinas han ido ganando espacio de la mano del uso de la inteligencia artificial.
Noticias destacadas
Históricamente, el perfil profesional de los ejecutivos que trabajaban en la banca estaba asociado a carreras como ingeniería comercial y civil.
Sin embargo, la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y el avance de nuevos riesgos -principalmente tecnológicos- han ido cambiando el panorama laboral del sector.
De acuerdo con el socio del headhunter Spencer Stuart, Nicholas Schmidt, actualmente la búsqueda de profesionales se centra en competencias ligadas a la contención de riesgos debido a la anticipada recuperación del crecimiento de volúmenes de créditos que son gestionadas por entidades financieras.
Asimismo, las regulaciones sectoriales representan constantes desafíos de adaptación para los ejecutivos bancarios.
El socio de Spencer Stuart, Nicholas Schmidt, recalcó que para los bancos la formación continua es cada vez es más relevante mientras que los postgrados han perdido parte del peso que tenían hace 20 o 30 años.
Desde hace algunos meses se aplica la norma de prefijos telefónicos 600, que según Schmidt, afectará los modelos tradicionales de cobranza, como es el contacto telefónico, el que ha perdido efectividad y “obligan a los bancos a repensar procesos, tecnología y perfiles”.
De esta manera, hoy los bancos buscan profesionales con “una profundización del expertise tecnológico dentro de equipos que siguen teniendo al riesgo y al negocio al centro”.
Asimismo, se espera que los ejecutivos del sector entiendan cómo usar la IA de manera práctica, con una mirada integral de riesgos, buen juicio comercial y capacidad de coordinar equipos multidisciplinarios, entre otros aspectos.
Mundo fintech
En el caso de las fintech, los requisitos para ingresar a estas empresas comparten similitudes con la banca, pero con mayor foco en las habilidades blandas y en el impacto de la IA.
La directora ejecutiva de FinteChile, Josefina Movillo, explicó que estas empresas buscan personas con habilidades combinadas, es decir, además de tener conocimientos financieros, se suman temáticas como programación, ciberseguridad, liderazgo, adaptación y resiliencia.
“Es clave mantenerse al día con las nuevas tendencias en transformación digital e inteligencia artificial, herramientas que hoy son esenciales para optimizar operaciones y ofrecer mejores servicios a las personas”.
Estudios de postgrado
Para ambas industrias, las carreras que más se repiten son ingenierías, abogados, y últimamente se han ido sumando diseñadores y ejecutivos con conocimientos en marketing.
Sobre estudios de postgrados, la directora de FinteChile aseguró que el mundo fintech se alimenta de diversos perfiles, “y no necesariamente una carrera o un grado académico van a definir el rol que pueden jugar las personas”.
Mientras que, en el caso de la banca, Schmidt recalcó que la formación continua cada vez es más relevante que los títulos formales.
Explicó que, a pesar de ciertos roles particulares en los bancos, “los postgrados han perdido parte del peso que tenían hace 20 o 30 años”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Autoridad resuelve que proyecto que marcaría el debut de Cenco Malls en arriendo de departamentos en La Florida no requiere evaluación ambiental
Obra contempla un edificio habitacional de 26 pisos (con 297 departamentos y cuatro locales comerciales) en un terreno contiguo a su centro comercial Florida Center.
Exsenador Girardi explica el inédito modelo del Congreso Futuro que reúne a políticos, académicos y científicos para anticiparse a escenarios
El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Encuentros del Futuro contó cómo fueron construyendo un ecosistema en torno a la ciencia y tecnología que hoy incluye dos comisiones en el Congreso, a la propia FEF, Proyecta Chile 2050 y una cartera de proyectos.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete