Los funcionarios de la Fed mostraron profundas divisiones en reunión monetaria de diciembre

La Reserva Federal acordó recortar las tasas de interés en su reunión de diciembre tras un debate lleno de matices sobre los riesgos a los que se enfrenta la economía estadounidense en estos momentos, según las minutas de la última reunión del banco central.



Incluso algunos de los que respaldaron el recorte reconocieron que "la decisión estaba finamente equilibrada o que podrían haber apoyado el mantenimiento del rango objetivo sin cambios", dados los diferentes riesgos a los que se enfrenta la economía estadounidense, según las minutas publicadas el martes.





En las proyecciones económicas publicadas tras la reunión del 9 y 10 de diciembre, seis funcionarios se opusieron rotundamente a un recorte y dos de ese grupo disintieron como miembros con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto.





"La mayoría de los participantes" apoyaron finalmente un recorte, y "algunos" argumentaron que se trataba de una estrategia adecuada de cara al futuro "que ayudaría a estabilizar el mercado laboral" tras la reciente ralentización en la creación de empleo.





Otros, sin embargo, "expresaron su preocupación porque el progreso hacia el objetivo de inflación del 2% del comité se había estancado".





"Algunos participantes sugirieron que, de acuerdo con sus perspectivas económicas, probablemente sería apropiado mantener el rango objetivo sin cambios durante algún tiempo después de una reducción del rango en esta reunión", dijeron las minutas.



La Fed recortó las tasas en un cuarto de punto, hasta el 3,50%-3,75%, la tercera medida consecutiva del banco central, ya que los funcionarios coincidieron en que la desaceleración de la creación mensual de empleo y el aumento del desempleo justificaban una política monetaria ligeramente menos restrictiva.