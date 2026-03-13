Por qué las utilidades del IPSA podrían acelerar su crecimiento en 2026

Los departamentos de estudios, en todo caso, siguen atentos la crisis en Medio Oriente. Por ejemplo, LarrainVial revisó a la baja sus estimaciones de resultados de Latam Airlines frente al alza del combustible, pero continúa siendo, por el momento, uno de los más optimistas sobre las ganancias del selectivo chileno.

La temporada de resultados en Chile está casi finalizada, y mientras el S&P IPSA sigue lejos de su último récord, analistas esperan que -por lo bajo- las utilidades del índice tengan un alza de doble dígito en 2026. Por supuesto, la guerra en Medio Oriente se mantiene como un tema importante a monitorear, y algunos ya deslizaron algunos cálculos sobre su impacto en la última línea de las empresas chilenas.

Ayudándose con las estimaciones sobre las pocas compañías que aún no informan sus resultados del cuarto trimestre de 2025, el mercado asume que el Ebitda por acción del IPSA creció 17,3%, propiciando un alza de 9,3% en las utilidades por acción (UPA) del ejercicio.

Y el consenso de analistas compilados por Bloomberg apunta a que este año la última línea del índice subiría alrededor de 14% más, y luego, en 2027, crecería 15% adicional. Esto, de la mano con respectivas alzas de 13% y 8% en el Ebitda de cada uno de esos años.

Considerando estas perspectivas, los componentes del IPSA en su conjunto muestran un potencial alcista de 14% más dividendos de aquí a los próximos 12 meses, pues si bien el selectivo ha sufrido fuertes caídas por la guerra en Medio Oriente, los precios objetivos de los analistas se han mantenido firmes, por el momento.

El selectivo viene de alcanzar su promedio histórico de ratio precio/utilidad, lo que aumenta la necesidad de ver crecimiento de ganancias para sustentar nuevos avances.

Los pronosticadores

Entre las casas de estudios de Sanhattan, la estimación sobre el crecimiento de las UPA en 2026 empieza en niveles de 10% y llega a rondar 20% en la parte alta del rango.

El más optimista de los consultados por DF es Banchile Inversiones. "Se estima un crecimiento de utilidades del IPSA para 2026, sin incluir efectos no recurrentes, de 51%. Si descontamos esos factores, el crecimiento recurrente sería de 17%. A partir de esa base ajustada, proyectamos un crecimiento de utilidades de 18% para 2026", desglosó el gerente de Research de Banchile, Javier Pizarro.

También sobre el consenso se encuentra LarrainVial, que proyecta un crecimiento cercano a 17%, haciendo hincapié en las últimas revisiones que se han estado viendo en este sentido. Mientras que, alineado con la estimación general, Credicorp Capital está apuntando a un aumento de 14,3% en la última línea.

"Un crecimiento de la UPA del IPSA sobre 13% nos parece totalmente razonable, e incluso puede ser conservador. En nuestro escenario base esperamos un crecimiento de 10%, considerando precios promedio del litio de US$ 15 mil por tonelada, pero hoy el spot está en US$ 22 mil por tonelada. Además, una disminución de 4 puntos porcentuales en la tasa de impuesto corporativa tendría la capacidad de aumentar en más de 5% adicional ese crecimiento en 2026", afirmó el subgerente de Estudios Renta Variable en BICE Inversiones, Aldo Morales.

Más cauto es Ariel Nachari, estratega jefe de inversiones en Sura Investments, para quien la estimación de consenso es "razonable, aunque algo exigente". Reveló que "nuestra estimación es algo más conservadora", ya que "vemos un crecimiento de utilidades del IPSA más cercano al rango de 9% a 11%, impulsado principalmente por el sector financiero y por una recuperación gradual del consumo". Pero el sector commodities moderaría su aporte respecto de años anteriores, anticipó.

Dónde mirar

Así, la cifra se juega en gran medida según el rumbo que tomen las materias primas y en particular SQM, un nombre de alta ponderación en el IPSA, y también con una de las mayores sensibilidades a las fluctuaciones del mercado.

"Reconocemos el rol protagónico de SQM, cuya contribución explicaría aproximadamente la mitad de la expansión agregada de utilidades del índice durante el año", destacó el head de Equity Strategy en LarrainVial Research, Luis Ramos.

Morales reparó en que "las estimaciones del mercado fueron en gran mayoría hechas con una visión de precios de litio más conservadoras que las que se están configurando en el primer semestre", y por lo tanto, "hay una posibilidad no menor de que se corrijan al alza las estimaciones del mercado en commodities, tanto para SQM como para CAP".

Rodrigo Godoy, gerente de Research de Venta Variable en Credicorp Capital, comentó en la misma línea: "El precio de litio que incorpora nuestra estimación de utilidades por acción para SQM, se ubica por debajo del precio spot, por lo que si dicho producto se mantiene en torno a su actual nivel sobre US$ 20 mil por tonelada, nuestra estimación para SQM, y por consiguiente para el IPSA, tendría sesgo al alza".

Ramos también ve mejoras en sectores vinculados a la demanda interna, particularmente bancos, retail discrecional y real estate. De hecho, identifica los sectores de bancos y real estate como focos relevantes de soporte para el ciclo de revisiones sobre las utilidades, pues "en ambos casos hemos observado recurrencia en ajustes al alza de las estimaciones de resultados en los últimos años".

También reparó en que un escenario macroeconómico más constructivo podría favorecer nuevas revisiones de este tipo.

Por su parte, Morales fue directo al señalar que "Cencosud debería poder cumplir fácilmente el guidance anual, y vemos al mercado con un exceso de pesimismo en el sector".

Presión energética

Todo esto no deja de estar cargado de una cierta incertidumbre, en momentos en que la guerra en Medio Oriente cumple dos semanas, y tiene los precios del petróleo Brent en niveles de US$ 100 por barril.

Desde Banchile, Pizarro aclaró que sus estimaciones "no toman en cuenta los posibles efectos negativos del conflicto de Medio Oriente en la demanda de los productos y costos de las empresas", y que "dependiendo de la duración del conflicto, podría haber efectos negativos".

Ramos de LarrainVial indicó que, si bien su pronóstico agregado aún no incorpora plenamente los impactos derivados de este conflicto, la firma ya actualizó sus proyecciones sobre Latam Airlines, una de las compañías donde se esperan efectos de primer orden.

"En particular, hemos ajustado nuestra estimación de Ebitda de 2026, que quedó 7,5% por debajo, reflejando principalmente un aumento de 6,4% en el precio promedio del crudo respecto de nuestro supuesto previo. Nuestro escenario base asume que el alza en el precio del petróleo corresponde a un shock transitorio", elaboró.

Credicorp explicó que, si se realiza un ejercicio preliminar y muy parcial, su proyección de crecimiento de utilidades del IPSA podría verse impactado en algunos puntos porcentuales, quedando más cerca de 10%.

"Esto es sólo considerando el impacto que tendría en la UPA de Latam una eventual mantención del precio del combustible de aviación en su actual nivel por lo que resta del año, además de incorporar en SQM precios del litio promedio similares al valor actual del contrato de futuro más próximo para 2026".

Además, "no considera el impacto del mayor precio del petróleo en la inflación, costos de producción de otras empresas, consumo y paridades de monedas", aclaró.

Morales hizo hincapié en que la aerolínea liderada por Roberto Alvo tiene un tercio de sus costos ligados a combustible (jet fuel) y se ha visto beneficiada por una reducción de estos durante los últimos tres años. En todo caso, la compañía usa coberturas para poder mitigar en parte el impacto de la volatilidad de corto plazo, manteniendo cerca del 48% de sus necesidades para el primer trimestre cubiertas, observó.

También ve que las generadoras podrían sufrir el mayor impacto de un conflicto bélico más prolongado, tomando en cuenta que cerca de 36% de la generación actual del sistema proviene de fuentes térmicas que usan el gas natural como un insumo relevante, aunque durante los últimos años se ha visto una mayor disponibilidad de gas argentino, lo que ha permitido mitigar en parte la volatilidad.

"Enel Chile y Engie Energia Chile tienen aproximadamente 10% y 22% de sus costos ligados a combustible (gas natural licuado) y tienen sus necesidades físicas cubiertas para 2026. Tanto las tarifas de aerolíneas como los precios de contratos regulados traspasan parte del aumento del combustible a precio, lo que también funciona como un mecanismo de mitigación", rescató el analista de BICE.

Nachari explicó que Sura está incorporando el conflicto en Medio Oriente principalmente como un riesgo macroeconómico que podría afectar variables globales relevantes para las empresas del IPSA.

"Si bien el mercado chileno no tiene una exposición directa significativa a sectores ligados al conflicto, una escalada podría generar efectos indirectos importantes, como mayores costos logísticos, incrementos en fletes marítimos o presiones en el precio del petróleo. Estos factores pueden afectar márgenes en sectores como transporte, retail o compañías con cadenas de suministro globales", apuntó.

Finalmente, recalcó que "las estimaciones de utilidades suelen construirse bajo escenarios base y no incorporan completamente shocks geopolíticos inesperados", y que por lo mismo, "un deterioro mayor del conflicto podría terminar moderando el crecimiento esperado de utilidades si se traduce en mayores costos o en un entorno financiero global más incierto".