Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Bolsa & Monedas
Bolsa & Monedas

Por qué las utilidades del IPSA podrían acelerar su crecimiento en 2026

Los departamentos de estudios, en todo caso, siguen atentos la crisis en Medio Oriente. Por ejemplo, LarrainVial revisó a la baja sus estimaciones de resultados de Latam Airlines frente al alza del combustible, pero continúa siendo, por el momento, uno de los más optimistas sobre las ganancias del selectivo chileno.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 13:18 hrs.

IPSA Bolsa chilena mercados locales mercado bursatil Acciones resultado de empresas Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Internacional

EEUU incluye a Chile en investigación sobre prácticas comerciales desleales en 60 países por trabajo forzoso
2
Economía y Política

Malas noticias para Kast y Quiroz: Goldman Sachs recorta proyección de PIB y sube la de inflación para Chile por efecto de guerra en Medio Oriente
3
Internacional

El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, insta a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y el Brent cierra sobre los US$ 100 el barril
4
Empresas

Ingeniero civil con 30 años en la industria gasífera asume gerencia general de Metrogas
5
Empresas

Chomali oficializa a Oyarzo en Fonasa, nombra a sus principales asesores y afina la alerta sanitaria por cáncer
6
Empresas

La “racionalización de costos” de Fashion's Park y la desconocida disputa con quien fuera su gerente general
7
Mercados

Paul Fürst asume como director titular independiente de Banco de Chile
8
Empresas

Walmart reparte US$ 25 millones entre los trabajadores de sus tiendas en Chile por "sólidos resultados operacionales"
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Innovación y Startups Construcción Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete