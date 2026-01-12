Click acá para ir directamente al contenido
Fiscales estadounidenses inician una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

Powell afirmó que la investigación se produce tras la negativa del banco central a ceder ante la presión de la Casa Blanca para reducir significativamente las tasas de interés.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 12 de enero de 2026 a las 08:14 hrs.

Jerome Powell FED Reserva Federal Trump
<p>Foto: Reuters</p>

Foto: Reuters

