Fiscales estadounidenses inician una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

Powell afirmó que la investigación se produce tras la negativa del banco central a ceder ante la presión de la Casa Blanca para reducir significativamente las tasas de interés.

Los fiscales estadounidenses iniciaron una investigación criminal contra Jerome Powell por una renovación de US$ 2.500 millones de la sede de la Reserva Federal, lo que intensifica drásticamente los ataques de la administración Trump contra el banco central.

Powell declaró el domingo que la Reserva Federal recibió el viernes citaciones del gran jurado y una amenaza de acusación penal por parte del Departamento de Justicia en relación con su testimonio ante el Congreso el verano pasado sobre la renovación.

En una declaración en video, Powell rechazó enérgicamente la "acción sin precedentes" del Departamento de Justicia, afirmando que era un pretexto para limitar la independencia de la Reserva Federal para fijar las tasas de interés y parte de una serie de amenazas y presiones de la Casa Blanca.

"Esta nueva amenaza no se refiere a mi testimonio del pasado junio ni a la renovación de los edificios de la Reserva Federal", declaró Powell.

"La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".

Esto ocurre mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, ha atacado repetidamente a Powell, llamándolo "mula testaruda" por negarse a recortar los costos de los préstamos de forma más agresiva.

El oro alcanzó un máximo histórico el lunes tras la noticia de la investigación del Departamento de Justicia, ganando hasta un 2% hasta alcanzar los US$ 4.600 por onza troy. El oro tiende a repuntar cuando se percibe que la independencia de la Reserva Federal está amenazada.

El dólar cayó un 0,5% frente a una cesta de media docena de divisas. Los futuros que siguen el índice bursátil de primera línea S&P 500 bajaron alrededor de un 0,7%. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que se mueve en sentido inverso al precio, subió 0,03 puntos porcentuales, hasta el 4,2%.

Trump: "No sé nada al respecto"

Trump negó cualquier implicación en la investigación del Departamento de Justicia.

“No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, ni tampoco en la construcción de edificios”, declaró el mandatario a NBC News el domingo por la noche, afirmando que la investigación no tenía nada que ver con la negativa de Powell a recortar las tasas de interés.

La investigación ahondará las preocupaciones de los inversores sobre la independencia del banco central más importante del mundo, un pilar de la política económica estadounidense que se considera vital para los mercados financieros.

Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI y exfuncionario de la Fed de Nueva York, calificó la medida como “un acontecimiento profundamente inquietante”.

Eswar Prasad, profesor de la Universidad de Cornell, declaró: “La administración Trump no deja lugar a dudas sobre su determinación de influir directa y contundentemente en las políticas de la Fed a través de todas las vías posibles, incluyendo amenazas legales”.

Powell, a quien Trump ha dicho repetidamente que le encantaría despedir, afirmó el domingo que no renunciaría a la Fed por la investigación.

“El servicio público a veces requiere mantenerse firme ante las amenazas”, afirmó. “Continuaré desempeñando el trabajo que el Senado me confirmó para hacer, con integridad y compromiso de servir al pueblo estadounidense”.