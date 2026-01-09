Said versus Said: Corte Suprema zanja conflicto tras seis años de juicios
Luego de más de una década de peleas, el máximo tribunal zanjó la mediática disputa por el registro de las marcas.
Noticias destacadas
Tras seis años de juicios, pero más de una década de peleas, la Corte Suprema zanjó la mediática disputa por el registro de las marcas “Grupo Said” y “Said” que enturbió la relación entre el empresario Jorge Said Yarur y su primo Salvador Said Somavía, presidente de Parque Arauco, compañía de grandes centros comerciales con presencia en Chile, Perú y Colombia.
Dichas nomenclaturas fueron registradas por Jorge Said Yarur para sus negocios personales, lo cual generó la oposición de Salvador Said. El tema se vio en el Tribunal de Propiedad Industrial y luego en la justicia ordinaria.
A fines del año pasado, la Corte Suprema decidió que “se acoge la oposición deducida por Salvador Said Somavía y, en definitiva, se rechaza el registro solicitado por Jorge Said Yarur de la marca SAID, denominativa, clase 35”.
El máximo tribunal argumentó que “se ha acreditado el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial, circunstancias que permiten configurar la causal de irregistrabilidad (...), por cuanto el registro pedido -SAID- es contrario a los principios de ética mercantil, al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
Familia Rabat busca vender la propiedad de 6,4 hectáreas que incluye una mansión de 1940, que goza de protección y no se puede demoler. El comprador sería empresa ligada a Gerardo Valdés, que busca desarrollar un condominio con 39 casas y dos edificios.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete