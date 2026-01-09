Said versus Said: Corte Suprema zanja conflicto tras seis años de juicios

Luego de más de una década de peleas, el máximo tribunal zanjó la mediática disputa por el registro de las marcas.

Tras seis años de juicios, pero más de una década de peleas, la Corte Suprema zanjó la mediática disputa por el registro de las marcas “Grupo Said” y “Said” que enturbió la relación entre el empresario Jorge Said Yarur y su primo Salvador Said Somavía, presidente de Parque Arauco, compañía de grandes centros comerciales con presencia en Chile, Perú y Colombia.

Dichas nomenclaturas fueron registradas por Jorge Said Yarur para sus negocios personales, lo cual generó la oposición de Salvador Said. El tema se vio en el Tribunal de Propiedad Industrial y luego en la justicia ordinaria.

A fines del año pasado, la Corte Suprema decidió que “se acoge la oposición deducida por Salvador Said Somavía y, en definitiva, se rechaza el registro solicitado por Jorge Said Yarur de la marca SAID, denominativa, clase 35”.

El máximo tribunal argumentó que “se ha acreditado el uso de la marca GRUPO SAID en los medios de comunicación nacional para las actividades económicas desarrolladas por ese grupo empresarial, circunstancias que permiten configurar la causal de irregistrabilidad (...), por cuanto el registro pedido -SAID- es contrario a los principios de ética mercantil, al buscar el solicitante, a sabiendas, valerse para su provecho exclusivo o personal del conocimiento alcanzado en el público consumidor por aquel conjunto de empresas”.