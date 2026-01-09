Generadoras de Chile dejará de recibir unos $ 200 millones anuales por renuncia de Colbún al gremio
Mientras, en el caso de Acera, la cifra alcanza los $ 19 millones anuales aproximadamente.
Noticias destacadas
Los movimientos a nivel gremial en el sector energético no se detienen.
El 29 de diciembre del año pasado, Colbún -la eléctrica de la familia Matte- renunció a Generadoras de Chile y a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), gremios en los cuales estaba afiliada desde 2011 y noviembre de 2017, respectivamente.La decisión no solo representa la salida de la compañía de los gremios eléctricos. También trae consigo un impacto económico para dichas asociaciones que dejarán de recibir las cuotas de este asociado. ¿Cuánto costará la salida de un grande del segmento de generación?
Fuentes revelan a DF que la renuncia de Colbún a Acera implica dejar de recibir alrededor de $ 19 millones anuales. En el caso de Generadoras de Chile, la cifra se eleva a los $ 200 millones anuales.
Si bien los gremios declinaron referirse al respecto al ser consultados, conocedores explican que en Acera se consideran las ventas anuales del asociado y se agrupa a este último por tamaño de acuerdo a la clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII). Así, si se cataloga como una empresa grande, se cancelan UF 120 trimestrales que, anualmente, alcanzan las UF 480. En Generadoras de Chile, según sus estatutos, se considera la capacidad instalada. En este ítem solo es superada por Enel, lo que explica la magnitud del pago.
En sus cartas de renuncia, la eléctrica explicó que quieren “profundizar el rol que Colbún ha venido tomando en el debate público sobre la modernización de la energía como un factor estructural para la competitividad, la inversión y el desarrollo sostenible del país”.
Y ya habían en el aire señales de malestar. Su CEO instaló la crítica respecto a que “hoy los gremios se forman literalmente de un día para otro” y habían tensiones que venían desde hace un tiempo. Por ejemplo, comentan fuentes, la más reciente fue en el marco del error en las cuentas de la luz que implicó conversaciones entre generadoras y la autoridad para la devolución del sobrecobro. Esto, ya que Colbún habría tenido una lectura distinta a la hora de corregir la situación.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
El golpe de la Seremi de Vivienda y la Contraloría a proyecto inmobiliario en la casa más cara de Santiago
Familia Rabat busca vender la propiedad de 6,4 hectáreas que incluye una mansión de 1940, que goza de protección y no se puede demoler. El comprador sería empresa ligada a Gerardo Valdés, que busca desarrollar un condominio con 39 casas y dos edificios.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete