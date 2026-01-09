Generadoras de Chile dejará de recibir unos $ 200 millones anuales por renuncia de Colbún al gremio

Los movimientos a nivel gremial en el sector energético no se detienen.

El 29 de diciembre del año pasado, Colbún -la eléctrica de la familia Matte- renunció a Generadoras de Chile y a la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), gremios en los cuales estaba afiliada desde 2011 y noviembre de 2017, respectivamente.La decisión no solo representa la salida de la compañía de los gremios eléctricos. También trae consigo un impacto económico para dichas asociaciones que dejarán de recibir las cuotas de este asociado. ¿Cuánto costará la salida de un grande del segmento de generación?

Fuentes revelan a DF que la renuncia de Colbún a Acera implica dejar de recibir alrededor de $ 19 millones anuales. En el caso de Generadoras de Chile, la cifra se eleva a los $ 200 millones anuales.

Si bien los gremios declinaron referirse al respecto al ser consultados, conocedores explican que en Acera se consideran las ventas anuales del asociado y se agrupa a este último por tamaño de acuerdo a la clasificación del Servicio de Impuestos Internos (SII). Así, si se cataloga como una empresa grande, se cancelan UF 120 trimestrales que, anualmente, alcanzan las UF 480. En Generadoras de Chile, según sus estatutos, se considera la capacidad instalada. En este ítem solo es superada por Enel, lo que explica la magnitud del pago.

En sus cartas de renuncia, la eléctrica explicó que quieren “profundizar el rol que Colbún ha venido tomando en el debate público sobre la modernización de la energía como un factor estructural para la competitividad, la inversión y el desarrollo sostenible del país”.

Y ya habían en el aire señales de malestar. Su CEO instaló la crítica respecto a que “hoy los gremios se forman literalmente de un día para otro” y habían tensiones que venían desde hace un tiempo. Por ejemplo, comentan fuentes, la más reciente fue en el marco del error en las cuentas de la luz que implicó conversaciones entre generadoras y la autoridad para la devolución del sobrecobro. Esto, ya que Colbún habría tenido una lectura distinta a la hora de corregir la situación.