Diego Hernández: “Chile produce cobre y litio que están disponibles en el mercado mundial. Si EEUU quiere más, lo puede comprar”

El icónico ejecutivo minero dice que Trump con su incursión en Venezuela ha cambiado el enfoque sobre las materias primas, donde hay una carrera global por acceder a ellas.

Si de referentes mineros se trata, Diego Hernández es uno de los nombres más emblemáticos en Chile. En esta entrevista, eso sí, el expresidente de BHP Base Metals, exCEO de Codelco, exCEO de Antofagasta Minerals y expresidente de Sonami y del Consejo Minero no habla solo en jerga minera; lo hace también en clave política internacional.

Y cómo no. El actual director del Grupo BAL de México sigue profesional y emocionalmente de cerca lo ocurrido en Venezuela, país en el que vivió a los 11 años (1959), en el estado andino de Táchira.

“Viví un año allá, pero en esa época era exactamente lo contrario a lo que es hoy: Venezuela tenía condiciones económicas y salariales muy superiores a Chile, era un país muy rico por el petróleo y estaba en un proceso de estabilización democrática tras el fin del régimen de Pérez Jiménez. Lamentablemente, esa especie de época dorada, donde incluso vimos en Chile una migración de venezolanos que tenían un nivel educacional más alto que el de los chilenos, no duró. Con Chávez y después Maduro, volvieron atrás”.

- ¿Está a favor de la intervención de EEUU en Venezuela?

Es una situación muy compleja y es muy difícil tener claro qué está pasando y cuáles son las intenciones de Trump. Lo que queda relativamente claro es que para EEUU esto es más un tema geopolítico que de defensa de la democracia. Yo creo que EEUU descuidó a Latinoamérica durante muchos años, pensando que esta era su zona de influencia y no necesitaban hacer nada para mantenerla; la dejaron en piloto automático. Se preocupó de otros lugares como Medio Oriente y Asia, mientras China crecía y se convertía en la segunda potencia mundial.

- ¿Dice que esto es un intento de revertir ese descuido?

- Absolutamente. Trump se dio cuenta de la dependencia de Occidente de China en términos comerciales y quieren atenuar esa influencia y reforzar la propia. En el fondo, estamos volviendo a la Guerra Fría en una nueva versión, donde hay zonas de influencia importantes que EEUU quiere volver a controlar.

- ¿EEUU violó el derecho internacional al capturar a Maduro?

- Lógicamente es una vulneración al derecho internacional, pero con muchos atenuantes; Venezuela tampoco ha respetado el derecho internacional. Y cuando los mecanismos multilaterales no funcionan, como Naciones Unidas, se producen estas situaciones indeseadas.

- A su juicio, ¿qué está en juego?

- Una situación crítica extrema, donde los países tienen que definir a dónde pertenecen: si al bloque occidental o al asiático. Claramente, desde el punto de vista cultural e histórico, Latinoamérica, y particularmente Chile, pertenece a la civilización occidental. Somos fruto de eso. Entonces, si tenemos que definirnos, estamos más o menos obligados a estar del lado de EEUU y de Occidente.

-¿Un gran dilema? China es el principal socio comercial de Chile

No, yo creo que es fácil. Chile es un país pequeño, sin influencia geopolítica, que culturalmente pertenece al bloque occidental. Económicamente, su principal cliente es China, por lo que tiene que mantener esta situación sin enemistarse con ningún bando. Tenemos que ser pragmáticos: pesamos muy poco como para cambiar el destino del universo.

Petróleo... ¿cobre y litio?

Frente al interés explícito del Presidente Trump por el petróleo venezolano tras la intervención, Hernández marca que el episodio “ha cambiado el enfoque sobre las materias primas” en el mundo.

El primer destello del nuevo orden fueron los aranceles, dice, como reacción de EEUU por no haber asegurado para sí reservas estratégicas en el período entre la caída del Muro de Berlín y el Covid-19. “Estos minerales son clave para el crecimiento futuro de los países y vemos cómo los bloques se están moviendo por acceder a ellos y, más que eso, de que la competencia no tenga acceso para dificultar la competencia económica y política de los que no son amigos”.

El exlíder gremial cuenta que hay varias teorías de que el verdadero objetivo de EEUU, más que el petróleo, son los recursos minerales prácticamente sin explotar de la llamada Tierra de Gracia, que cuenta con tierras raras, oro, cobre y el valioso coltán.

- La ministra Vallejo dijo que EEUU podría hacer lo mismo por nuestro cobre y litio. ¿Comparte la preocupación?

- No. Chile produce cobre y litio que están disponibles en el mercado mundial. Si EEUU quiere más cobre o litio chileno, lo puede comprar. Nadie se lo va a negar.

“Nunca imaginé ver el cobre en US$ 6 la libra”

- Todo este escenario ha impulsado aún más el precio del cobre. ¿Pensó verlo en US$ 6 alguna vez?

- No, jamás, nunca lo imaginé y, sobre todo, menos ahora... como tampoco me imaginé que el precio de la plata llegaría a US$ 70 la onza o el del oro por sobre los US$ 4 mil. Todo esto solamente refleja que hay una situación geopolítica compleja.

- Hay múltiples factores, ¿cuáles son para usted los principales detrás del rally?

- En el enmarañado hay especulación, hay tensión geopolítica y lo que domina, a mi juicio, es la falta de proyectos y de ejecución de proyectos greenfield de cobre. Lo anterior, afecta la oferta y la demanda en el largo plazo y este precio muestra que el mercado proyecta escasez y le está reclamando a las empresas mineras que haya más inversiones en proyectos de cobre en el mundo.

- ¿Y qué le reclama el mercado a Chile específicamente?

- Nuestras operaciones tienen costos más altos, porque tienen leyes más bajas, y nuestra cartera de proyectos no es mejor que nuestras operaciones actuales. Entonces, en Chile hay que prepararse para ir desarrollando a tiempo los proyectos que quizás no eran factibles hace cinco años atrás, pero con el precio de hoy sí lo son económicamente. No hay que hacerlo todo en paralelo, sino como fue la vez anterior, cuando empezó Escondida, que cada año había un proyecto nuevo para entrar en producción. Yo creo que en Chile, a partir de tres años más, se va a iniciar un nuevo período de inversiones en proyectos de cobre.

- ¿Cuánto más puede subir el cobre?

Cualquier cosa es especular, pero el precio debería sostenerse. Hay poca inversión de las mineras y un aumento de la demanda de 2,2% al año y que va a continuar. Puede ser que el precio de largo plazo, en seis meses más, sea más alto que los US$ 4,72 que tenemos hoy.

