CAP sube la apuesta por las tierras raras y eleva a 13% su participación en Aclara con inversión de US$ 20 millones

“El aumento de nuestra participación en Aclara Resources refleja la convicción que tenemos sobre el rol estratégico que jugarán las tierras raras en la economía del futuro", dijo el gerente general del grupo chileno.

En medio de la carrera mundial por asegurar el suministro de las llamadas tierras raras, Grupo CAP aumentó su apuesta por dicho negocio, al subir de 10% a 13% su participación en Aclara Resources, compañía canadiense que desarrolla un icónico proyecto de dichos minerales en la comuna de Penco.

Según informó CAP, la transacción considera una inversión de US$ 20 millones por parte del grupo chileno y se enmarca en la opción que la compañía mantiene para incrementar su participación en Aclara, la que puede alcanzar hasta un 19,9% en la matriz y hasta 40% de participación directa en el proyecto en Chile.

Con el nuevo porcentaje, CAP aumentará su participación indirecta en el proyecto Carina, en Brasil, así como en una planta de separación de tierras raras pesadas en Estados Unidos. Además, aumentará de 28% a 30% su participación indirecta en el Módulo Penco, el primer yacimiento chileno de tierras raras, ubicado en la Región del Biobío.

“El aumento de nuestra participación en Aclara Resources refleja la convicción que tenemos sobre el rol estratégico que jugarán las tierras raras en la economía del futuro. Para Grupo CAP, este paso es coherente con nuestra visión de crecimiento en minerales críticos y con la oportunidad de desarrollar una cadena de valor relevante para Chile y para los mercados globales”, dijo el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr.

Por su parte, el gerente general de Aclara, Ramón Barúa, agregó que “el financiamiento anunciado hoy marca un hito importante para materializar el potencial de Aclara. Tras los sólidos avances logrados en 2025 vemos 2026 como un año clave, en el que la compañía avanzará desde la etapa de desarrollo hacia la construcción. El apoyo continuo de nuestros principales accionistas (que también participarán del aumento de capital), New Hartsdale Capital, Hochschild Mining y CAP, valida nuestra estrategia y envía una señal clara al mercado sobre el valor que ven en la compañía”.

Cabe destacar que los recursos recaudados en este aumento de capital se destinarán al financiamiento del proyecto Carina; al avance de la estrategia de Aclara en la cadena de suministro integrada —incluido el desarrollo de su planta de tierras raras pesadas en Louisiana (Estados Unidos)—, a la expansión de su cadena de valor de tierras raras a través de Aclara Metals -plataforma industrial que Aclara y CAP poseen en partes iguales para la metalización de tierras raras pesadas- y otras iniciativas relacionadas, así como para fines corporativos generales.