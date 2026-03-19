CAP sube la apuesta por las tierras raras y eleva a 13% su participación en Aclara con inversión de US$ 20 millones
“El aumento de nuestra participación en Aclara Resources refleja la convicción que tenemos sobre el rol estratégico que jugarán las tierras raras en la economía del futuro", dijo el gerente general del grupo chileno.
Noticias destacadas
En medio de la carrera mundial por asegurar el suministro de las llamadas tierras raras, Grupo CAP aumentó su apuesta por dicho negocio, al subir de 10% a 13% su participación en Aclara Resources, compañía canadiense que desarrolla un icónico proyecto de dichos minerales en la comuna de Penco.
Según informó CAP, la transacción considera una inversión de US$ 20 millones por parte del grupo chileno y se enmarca en la opción que la compañía mantiene para incrementar su participación en Aclara, la que puede alcanzar hasta un 19,9% en la matriz y hasta 40% de participación directa en el proyecto en Chile.
Con el nuevo porcentaje, CAP aumentará su participación indirecta en el proyecto Carina, en Brasil, así como en una planta de separación de tierras raras pesadas en Estados Unidos. Además, aumentará de 28% a 30% su participación indirecta en el Módulo Penco, el primer yacimiento chileno de tierras raras, ubicado en la Región del Biobío.
“El aumento de nuestra participación en Aclara Resources refleja la convicción que tenemos sobre el rol estratégico que jugarán las tierras raras en la economía del futuro. Para Grupo CAP, este paso es coherente con nuestra visión de crecimiento en minerales críticos y con la oportunidad de desarrollar una cadena de valor relevante para Chile y para los mercados globales”, dijo el gerente general de Grupo CAP, Nicolás Burr.
Por su parte, el gerente general de Aclara, Ramón Barúa, agregó que “el financiamiento anunciado hoy marca un hito importante para materializar el potencial de Aclara. Tras los sólidos avances logrados en 2025 vemos 2026 como un año clave, en el que la compañía avanzará desde la etapa de desarrollo hacia la construcción. El apoyo continuo de nuestros principales accionistas (que también participarán del aumento de capital), New Hartsdale Capital, Hochschild Mining y CAP, valida nuestra estrategia y envía una señal clara al mercado sobre el valor que ven en la compañía”.
Cabe destacar que los recursos recaudados en este aumento de capital se destinarán al financiamiento del proyecto Carina; al avance de la estrategia de Aclara en la cadena de suministro integrada —incluido el desarrollo de su planta de tierras raras pesadas en Louisiana (Estados Unidos)—, a la expansión de su cadena de valor de tierras raras a través de Aclara Metals -plataforma industrial que Aclara y CAP poseen en partes iguales para la metalización de tierras raras pesadas- y otras iniciativas relacionadas, así como para fines corporativos generales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Desalación como política de Estado: MOP impulsará estrategia nacional y busca destrabar ley para dar certeza al sector
"Nosotros estamos convencidos de que este es un sector estratégico para el desarrollo del país, de interés nacional. Tenemos que llamarlo así, con todas sus letras", enfatizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau.
Ministro Rau y la sala cuna: “Estamos viendo alternativas de financiamiento que no encarezcan el costo de contratación para las empresas”
Tras participar en una actividad con la CChC, el ministro del Trabajo enfatizó que "el proyecto de sala cuna está en el programa de Gobierno. En eso no hay que perderse".
Dirigente sindical revela sueldos de principales ejecutivos de la ACHS en medio de causa en el TDLC
El gasto en remuneraciones anuales de altos mandos representó un monto de $ 6.681 millones durante 2024 y la asociación dijo que "es total y absolutamente falso" que esa cifra corresponda sólo a nueve ejecutivos como dice el representante sino que a un número mucho mayor. También refutó que se hayan negado a entregar esta información.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete