IPSA sube con fuerza sobre históricos 11.000 puntos en medio de salida de capitales desde EEUU tras investigación contra Powell

Cerca del mediodía, el índice chileno escalaba 1,1%. En Wall Street, el Dow Jones caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Nasdaq operaba plano. Los rendimientos del Tesoro estadounidense subían conducidos por el tramo a 30 años, y el dólar se debilitaba a nivel global.

La Bolsa de Santiago empezó la semana sobre una marca sin precedentes, esta vez en medio de las dudas sobre la independencia de la Reserva Federal (Fed) y la diversificación hacia afuera de Estados Unidos, tras la investigación penal abierta contra Jerome Powell.

Temprano este lunes, el S&P IPSA alcanzó la marca de 11.000 por primera vez en su historia. Cerca del mediodía, el índice subía 1,1% a 11.045,63 puntos, liderado por Engie (3,5%), SQM-B (2,7%) e IAM (2,1%). El IPSA viene de terminar la semana pasada en récord gracias al apetito general por renta variable, y sin olvidar el fuerte rally del cobre.

En Wall Street, el Dow Jones caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Nasdaq operaba plano. Los rendimientos del Tesoro estadounidense subían conducidos por el tramo a 30 años, y el dólar se debilitaba a nivel global, en desmedro de los metales preciosos y otras alternativas de refugio.

Buen destino

"Estamos en un escenario global de salidas del dólar y alzas de materias primas, y Chile se beneficia de ambos factores", dijo a DF el analista de Inversiones de Vantrust Capital, Fernando Santibáñez. Como telón de fondo, "China ha dado señales de soporte, hay una demanda muy fuerte por cobre y también las expectativas sobre el litio han mejorado", apuntó.

A propósito de las valorizaciones del IPSA, observó que "nos encontramos cerca de las 14 veces precio/utilidad, cercano a la media histórica, pero las compañías probablemente sigan desempeñándose bien". Y estimó que "a ese múltiplo, podríamos seguir viendo al IPSA subir por crecimiento de utilidades".

Powell, el presidente de la Fed, afirmó que la administración Trump lo está amenazando con una investigación penal, lo que golpeó a los futuros de Wall Street y al dólar global, puesto que ha despertado temores sobre la independencia del banco central, según escribió el analista de mercados de Oanda, Zain Vawda.

"Esta presión legal supone una grave escalada en la disputa actual entre el Presidente Donald Trump y Powell sobre las tasas de interés, a medida que el mandatario presiona para que se apliquen recortes más profundos, e incluso ha hablado de despedir al presidente de la Fed", contextualizó.

La bolsa de México se fortalecía de forma similar a la de Chile, pero la brasileña caía levemente. En las plazas europeas, el continental Euro Stoxx 50 sumaba 0,3%, mientras que el FTSE 100 de Londres no mostraba cambios relevantes. En Hong Kong, el Hang Seng subió 1,4%, y en China continental, el CSI 300 ganó 0,7%. La bolsa de Tokio permaneció cerrada, por el feriado japonés del Día de la Mayoría de Edad.

Fuera de la cuestión de la Fed, la atención del mercado está puesta en el inicio de la temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 en EEUU. Como es normal, la banca dará el puntapié inicial a los reportes de las principales compañías. JPMorgan publicará mañana martes, Bank of America, Wells Fargo y Citigroup el miércoles, y Goldman Sachs con Morgan Stanley el jueves.

"Los bajistas, los escépticos y los inversionistas nerviosos probablemente buscarán cualquier catalizador adecuado que aparezca en el horizonte para obtener algunas ganancias en lo que, en nuestra opinión, parece seguir siendo un mercado alcista con potencial para superar el proverbial muro de preocupaciones en 2026", escribió el estratega jefe de Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.

FactSet estima que los ingresos de las empresas del S&P 500 mostrarán un crecimiento de 7,7% interanual, y que las utilidades habrían subido 8,3%. Si se alcanza esta última previsión, el trimestre a diciembre marcaría el décimo consecutivo de expansión de las ganancias.