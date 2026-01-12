Click acá para ir directamente al contenido
IPSA sube con fuerza sobre históricos 11.000 puntos en medio de salida de capitales desde EEUU tras investigación contra Powell

Cerca del mediodía, el índice chileno escalaba 1,1%. En Wall Street, el Dow Jones caía 0,4%, el S&P 500 bajaba 0,2% y el Nasdaq operaba plano. Los rendimientos del Tesoro estadounidense subían conducidos por el tramo a 30 años, y el dólar se debilitaba a nivel global.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 12 de enero de 2026 a las 12:07 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

